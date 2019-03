Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint - une solution de rechange pour les soldes de trésorerie offerte aux investisseurs et aux conseillers





TORONTO, 08 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint a obtenu l'autorisation de changer l'objectif de placement du Fonds d'obligations à court terme Ninepoint afin de maximiser le rendement des soldes de trésorerie des investisseurs et des conseillers. Le Fonds d'obligations à court terme Ninepoint a été renommé le Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint.



L'objectif de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint est d'investir dans des comptes d'épargne à intérêt élevé offerts par les banques canadiennes nommées à l'annexe 1 dont le taux d'intérêt actuel est de 2,25 %*. Le fonds est structuré pour rechercher un rendement raisonnable à court terme et offrir une liquidité quotidienne sans pénalité dans le cas de rachats.

« Il existe un besoin d'instruments à court terme de grande qualité chez les investisseurs et les conseillers visant à obtenir des rendements supérieurs pour des soldes de trésorerie réservés à de nouveaux placements, achats ou dépenses », explique James Fox, codirecteur général et associé directeur à Partenaires Ninepoint. « Nous croyons que le Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint fournira aux investisseurs un accès pratique à ce type d'instrument. »

Rendement au 28 février 2019

% 1 AN % 3 ANS % 5 ANS % 10 ANS % création

(5 août 2010) 0,68 1,17 1,49 - 1,73

* Le taux d'intérêt des placements sous-jacents du fonds est en vigueur au 8 mars 2019 et est sujet à changement. Le taux d'intérêt ne représente pas un rendement individuel, car le fonds est assujetti à des frais de gestion : 0,39 % pour la série A et 0,14 % pour la série F. Le gestionnaire assume actuellement toutes les autres dépenses.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 2,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment une base diversifiée, un revenu alternatif et des actifs réels.



Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint, veuillez visiter le site www.ninepoint.com

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an.



De façon générale, le Fonds est sujet aux risques suivants. Consultez le prospectus du fonds pour obtenir une description de ces risques : risque de gains en capital; risque lié à la catégorie; risque de concentration; risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux investissements étrangers; risque lié à l'inflation; risque lié aux taux d'intérêt; risque de nature réglementaire; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours; risque lié à la série; risque lié à l'émetteur; et risque fiscal.

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu'à d'autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d'investir. Le taux de rendement indiqué pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 28 février 2019 est basé sur le taux de rendement total composé annuel historique et inclut les changements de valeur des parts et le réinvestissement des dividendes distribués. Il ne tient cependant pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des charges facultatives ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre territoire de compétence où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s'adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres du fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

