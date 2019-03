Tracey M. Cohen, c.r., admise à l'American College of Trial Lawyers





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - Tracey Cohen a acquis le titre de «?Fellow?» de l'American College of Trial Lawyers (ACTL), l'une des plus prestigieuses associations juridiques en Amérique du Nord. La cérémonie d'intronisation a eu lieu le 2 mars dernier, devant un auditoire de 750 personnes lors de la rencontre du printemps 2019 du Collège à La Quinta, en Californie.

«?L'ACTL est reconnue comme l'organisation par excellence des avocats plaidants en Amérique du Nord. Fasken est fier des réalisations et de la carrière remarquable de Tracey?», a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet.

Associée au sein des groupes de pratique Litige commercial et Résolution de conflits du cabinet à Vancouver, et conseil de la reine (c.r.), Tracey s'est jointe à Fasken en 1992 après avoir fait son stage à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Elle plaide devant toutes les instances judiciaires de la Colombie-Britannique et agit à titre d'avocate dans le cadre de nombreux arbitrages et médiations. Reconnue à maintes reprises comme l'une des 25 meilleures avocates en litige au Canada, Tracey a participé au Mansfield Rule Project et est actuellement membre du conseil d'administration du cabinet. Elle détient un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie-Britannique et un baccalauréat (avec distinction) de l'Université de Toronto.

À propos de l'ACTL

Fondé en 1950, le Collège regroupe les meilleurs avocats plaidants des États-Unis et du Canada. Le titre de Fellow du Collège est accordé sur invitation seulement, et après une enquête approfondie, à des avocats plaidants chevronnés aux antécédents variés, qui maîtrisent l'art de la plaidoirie et qui ont démontré au cours de leur carrière le niveau le plus strict d'éthique, de professionnalisme, de civilité et de collégialité. Les avocats doivent posséder un minimum de 15 années d'expérience en plaidoirie pour que leur admission à titre de «?Fellow?» puisse être considérée.

Le nombre de membres du Collège ne peut dépasser un pour cent du nombre total d'avocats d'un État ou d'une province. Il compte environ 5?800 membres aux États-Unis et au Canada, notamment des membres actifs (active Fellows), émérites (Emeritus Fellows), judiciaires (Judicial Fellows) (qui sont devenus juges après leur nomination) et honoraires (Honorary Fellows). Le Collège s'efforce de maintenir et d'améliorer les normes de la pratique en matière de litige, de professionnalisme, d'éthique et d'administration de la justice au moyen d'activités de formation et de déclarations publiques sur l'indépendance du système judiciaire, les procès devant jury, le respect de la primauté du droit, l'accès à la justice et la représentation juste et équitable de toutes les parties aux procédures judiciaires. Le Collège est ainsi en mesure de s'exprimer de façon pondérée sur des questions importantes qui touchent la profession juridique et l'administration de la justice.



À propos de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

