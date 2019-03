La ministre Tassi conclut une visite fructueuse en Nouvelle-Écosse et annonce du financement pour des projets qui favoriseront la participation sociale des aînés





HALIFAX, le 8 mars 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution concrète et précieuse à leur famille, à leur collectivité et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure résolu à offrir aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a mis fin à une fructueuse visite de trois jours en Nouvelle-Écosse, durant laquelle elle a rencontré des aînés et d'autres intervenants clés pour discuter d'enjeux importants pour les Canadiens âgés. Durant la visite, elle a annoncé un investissement de plus de 1,3 million de dollars au titre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada pour appuyer plus de 74 projets communautaires en Nouvelle-Écosse. Ces projets visent à réduire l'isolement social chez les aînés en les aidant à demeurer actifs, engagés et informés.

Pour souligner la Journée internationale des femmes, la ministre Tassi a prononcé un discours durant un événement de réseautage pour les femmes à Lower Sackville, lors duquel elle a reconnu les contributions considérables apportées par les femmes tout au long de leur vie, y compris lorsqu'elles sont plus âgées. Elle a souligné la volonté du gouvernement du Canada d'améliorer l'égalité entre les sexes en investissant dans des programmes qui créent des occasions pour les femmes dans tous les domaines de travail.

À l'occasion du Mois de la prévention de la fraude, la ministre Tassi s'est jointe au service de police de Halifax pour parler aux résidents du Halifax Campus de Northwood des façons de se protéger contre la fraude financière. L'exploitation financière est l'une des formes les plus fréquentes d'abus envers les aînés au Canada et peut être difficile à reconnaître. La ministre Tassi a incité les aînés à se renseigner au sujet des risques et leur a parlé de certaines des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger les aînés contre la fraude.

Citation

« Le gouvernement accorde une grande importance à la contribution des aînés au pays. En offrant du soutien aux organismes par l'entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous agissons en faveur de l'inclusion sociale des aînés et aidons ceux-ci à se protéger contre toutes les formes de fraude. Ensemble, nous pouvons encourager les Canadiens âgés à jouer un rôle fort et actif au sein de nos collectivités et leur donner les outils nécessaires pour qu'ils demeurent en santé, heureux et en sécurité. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement.

. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. L'espérance de vie des Canadiens devrait continuer d'augmenter : les hommes et les femmes nés en 2016 vivront en moyenne jusqu'à 87 ans et 90 ans, respectivement. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés favorise l'inclusion sociale et la participation des aînés en les encourageant à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d'autres par l'entremise de projets qui améliorent la vie des aînés et de leurs collectivités. Le programme compte deux volets de financement : un pour les projets communautaires et un pour les projets pancanadiens.

Les projets communautaires sont admissibles à une subvention maximale de 25 000 dollars et à compter de cette année, à de petites subventions pouvant atteindre 5 000 dollars pour les organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

et à compter de cette année, à de petites subventions pouvant atteindre 5 pour les organismes qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années. Les projets communautaires financés appuient des activités qui mobilisent les aînés et répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : le bénévolat, le mentorat, la sensibilisation de la population aux mauvais traitements envers les aînés, la participation sociale et l'aide à l'immobilisation.

Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui appuient les aînés en Nouvelle-Écosse

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information : Offrir aux aînés du Canada une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Mobiliser les aînés pour renforcer les collectivités

Programmes et services pour les aînés

Abus financier des aînés : Il est temps d'ouvrir les yeux

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 16:00 et diffusé par :