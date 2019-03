Gestion financière MD inc. propose de modifier les objectifs de placement du Fonds collectif d'obligations canadiennes GPPMD et du Fonds collectif d'obligations canadiennes à long terme GPPMD

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

Des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds collectifs et à l'utilisation d'un service de répartition de l'actif. Avant d'effectuer des placements, il importe de lire le prospectus des fonds collectifs dans lesquels les placements seront effectués par l'entremise du service de répartition de l'actif. Les fonds collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.