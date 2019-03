Avis aux médias - Le ministre Goodale fera une annonce de financement





WHITE CITY, SK, le 8 mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour des remarques durant l'Exercice de recherche multipartite et une annonce de financement dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S).

Après ses remarques, le ministre Goodale répondra aux questions des médias.

Date

Le samedi 9 mars 2019

Heure

9 h (HNC)

Lieu

White City Community Centre

12, avenue Ramm

White City (Saskatchewan)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 15:55 et diffusé par :