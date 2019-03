Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival de Casteliers et la Maison internationale des arts de la marionnette





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au diffuseur Casteliers pour la réalisation de ses activités, soit le Festival de Casteliers qui se déroule à Montréal jusqu'au 10 mars 2019, ainsi que la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM).

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 98 200 $ à l'organisme Casteliers pour la tenue du festival et pour soutenir la première année d'activité de la MIAM.

Réunissant à Montréal des marionnettistes locaux et internationaux, le Festival de Casteliers propose une programmation diversifiée qui met cette année la France à l'honneur. La MIAM répond pour sa part aux besoins de la communauté et offre aux artistes un espace unique de diffusion, de création et de formation, favorisant ainsi le développement des arts de la marionnette à Montréal.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le 14e Festival de Casteliers, une véritable célébration des arts de la marionnette. Accueillant un public toujours plus nombreux, cette belle vitrine contribue à renforcer la vitalité culturelle du Québec et à offrir aux créateurs la chance de rayonner et de faire valoir leur talent, tant ici qu'à l'étranger. Le festival sera aussi l'occasion de procéder à l'inauguration officielle de la Maison internationale des arts de la marionnette, ouverte à l'automne 2018. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Les activités de Casteliers permettent de rendre accessibles les arts de la marionnette au grand public. En s'installant dans un édifice centenaire, la Maison internationale des arts de la marionnette contribue, quant à elle, à la préservation de l'environnement bâti d'Outremont, tout en favorisant la rencontre entre les créateurs d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer ces initiatives qui confirment le positionnement enviable de Montréal à titre de métropole culturelle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, consent une aide financière de 53 200 $, qui provient du programme Diffuseur et Événement.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 45 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

Suivez nos ministères dans les médias sociaux :

Ministère de la Culture et des Communications : @MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec :

https://www.facebook.com/LeCALQ/

https://twitter.com/LeCALQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 15:03 et diffusé par :