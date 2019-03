Foire de l'emploi sécurité et groupes d'intervention - Des possibilités de carrières ouvertes à toutes et tous au Service de sécurité incendie de Montréal





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) participera les 9 et 10 mars prochains à la Foire de l'emploi sécurité et groupes d'interventions, au Palais des congrès de Montréal. Il s'agit entre autres d'une occasion de démystifier les métiers liés au combat, à la détection et à la prévention des incendies, ainsi que de rappeler que ces carrières peuvent être intéressantes pour l'ensemble de la population. Durant la fin de semaine, des représentants du SIM seront sur place pour faire connaître les diverses possibilités de carrière au sein du service, ainsi que discuter du processus d'embauche.

« Le SIM assure la sécurité de toute l'île de Montréal et souhaite que sa fonction publique soit à l'image des Montréalaises et Montréalais : diversifiée et inclusive. Le SIM souhaite ainsi renforcer la présence de femmes et de personnes des communautés autochtones, qui sont sous-représentées. La promotion des possibilités de carrières au sein du service est un pilier essentiel au recrutement et à la réalisation de cet objectif, c'est pourquoi le SIM renforce ses activités de recrutement », a commenté Nathalie Goulet, membre du comité exécutif, responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal.

« La force d'intervention du SIM est au service de la communauté et assure la sécurité des citoyennes et citoyens, que ce soit pour intervenir lors d'un sinistre, pour faire de la prévention ou en tant que premier répondant. C'est une mission et un travail qui peut être intéressant et passionnant pour tout le monde! À ce titre, nous voulons déployer tous les efforts nécessaires pour refléter la diversité de la population que nous desservons sur le terrain, ainsi que nous positionner comme une organisation inclusive, respectueuse des différences et bienveillante à l'égard de ses employés », explique Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

Organisée par l'Armée canadienne en partenariat avec plusieurs agences du domaine, la Foire de l'emploi sécurité et groupes d'intervention est axée exclusivement sur les emplois dédiés à la sécurité et aux groupes d'interventions. Près de 40 kiosques seront présentés, notamment les Forces armées canadiennes et le Service de police de la Montréal (SPVM) seront présents.

