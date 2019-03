Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera un soutien pour les petites et moyennes entreprises de l'acier et de l'aluminium et leurs employés partout au Canada





STONEY CREEK, ON, le 8 mars 2019 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada et les agences de développement régional du Canada

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable des agences de développement régional du Canada, annoncera un nouveau financement important en soutien aux petits et moyens fabricants et utilisateurs de l'acier et de l'aluminium dans toutes les régions du Canada.

Date : Le lundi 11 mars 2019



Heure : 10 h 30



Endroit : Nova Steel

830, chemin South Service

Stoney Creek (ON)

L8E 5M7

Tenue : Chaussures ou bottes fermées

Suivre Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivre les ADR du Canada sur Twitter :

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 14:20 et diffusé par :