Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en février 2019

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de février 2019.

En février 2019, la TSX a accueilli 23 nouveaux émetteurs, comparativement à 19 le mois précédent et à 10 en février 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 20 fonds négociés en bourse, 2 sociétés du secteur des sciences de la vie et 1 société de services financiers. Le total du financement réuni en février 2019 est en baisse de 40 % par rapport au mois précédent et de 61 % par rapport à février 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2019 s'est établi à 42, comparativement à 42 le mois précédent et à 38 en février 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En février 2019, la TSXV a accueilli 6 nouveaux émetteurs, comparativement à 4 le mois précédent et à 10 en février 2018. Les nouvelles inscriptions à la cote comptent 5 sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage et 1 société minière. Le total du financement réuni en février 2019 est en baisse de 43 % par rapport au mois précédent et en baisse de 83 % par rapport à février 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en février 2019 s'est établi à 73, comparativement à 126 le mois précédent et à 153 en février 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de février 2019 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Février 2019 Janvier 2019 Février 2018 Émetteurs inscrits 1 560 1 545 1 511 Nouveaux émetteurs inscrits 23 19 10 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 21 18 10 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 2 1 0 Émissions inscrites 2 203 2 189 2 189 Financement réuni dans le cadre de PAPE 165 979 220 $ 75 200 040 $ 187 747 563 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 763 731 088 $ 687 229 158 $ 1 657 598 219 $ Financement supplémentaire 1 000 800 $ 800 000 000 $ 517 601 344 $ Total du financement réuni 930 711 108 $ 1 562 429 198 $ 2 362 947 126 $ Nombre total d'opérations de financement 42 42 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 948 965 048 277 $ 2 860 903 923 222 $ 2 842 912 967 720 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 42 25 +68,0 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 39 23 +69,6 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 3 1 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 241 179 260 $ 256 747 563 $ -6,1 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 1 450 960 246 $ 2 815 578 001 $ -48,5 Financement supplémentaire 801 000 800 $ 2 382 426 070 $ -66,4 Total du financement réuni 2 493 140 306 $ 5 454 751 634 $ -54,3 Nombre total d'opérations de financement 84 101 -16,8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 948 965 048 277 $ 2 842 912 967 720 $ +3,7

Bourse de croissance TSX **



Février 2019 Janvier 2019 Février 2018 Émetteurs inscrits 1 962 1 970 1 983 Nouveaux émetteurs inscrits 6 4 10 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 5 4 8 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 2 1 0 Émissions inscrites 2 055 2 062 2 057 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 951 400 $ 1 550 000 $ 4 196 020 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 800 000 $ 29 430 860 $ 646 123 686 $ Financement supplémentaire 172 573 527 $ 275 367 437 $ 393 929 969 $ Total du financement réuni 175 324 927 $ 306 348 297 $ 1 044 249 675 $ Nombre total d'opérations de financement 73 126 153 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 53 029 158 972 $ 53 061 853 554 $ 56 179 443 394 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 10 19 -47,4 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 9 13 -30,8 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 3 1 +200,0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 501 400 $ 6 146 020 $ -43,0 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 30 230 860 $ 738 778 774 $ -95,9 Financement supplémentaire 447 940 964 $ 1 173 756 284 $ -61,8 Total du financement réuni 481 673 224 $ 1 918 681 078 $ -74,9 Nombre total d'opérations de financement 199 366 -45,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 53 029 158 972 $ 56 179 443 394 $ -5,6

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés.

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en février 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole BIP Investment Corporation BIK FNB BMO Équilibré ZBAL FNB BMO Conservateur ZCON FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK FINB BMO équipondéré américain de la santé ZHU FNB BMO Croissance ZGRO FINB BMO actions du Nasdaq 100 ZNQ FNB BMO obligations américaines à très court terme ($ US) ZUS.U FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin FLCD FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin FLUR FINB FTSE Japon Franklin FLJA FINB FTSE États-Unis Franklin FLAM FNB Horizons Indice d'actions privilégiées canadiennes échelonnées HLPR HLS Therapeutics Inc. HLS FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF FNB des entreprises familiales canadiennes BNI NFAM FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT Fonds mondial courte échéance PIMCO PMNT FNB du Fonds de revenu mensuel courte durée PIMCO (Canada) PLDI The Supreme Cannabis Company, Inc. FIRE Vanguard All-Equity ETF Portfolio VEQT Vanguard Conservative Income ETF Portfolio VCIP

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Alphanco Venture Corp. AVC.P Champs d'Or de la Beauce inc. BGF Farstarcap Investment Corp. FRS.P Libby K Industries Inc. LBB.P Perihelion Capital Ltd. PCL.P Winston Capital Group Inc. WNST.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

