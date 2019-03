De nouvelles données révèlent que les entreprises spécialisées dans les biens de consommation réalisent des « progrès considérables » pour promouvoir une vie plus saine





PARIS, March 8, 2019 /PRNewswire/ --

On observe que les fabricants et les détaillants spécialisés dans les biens de consommation se mobilisent de plus en plus auprès des banques alimentaires et dans le cadre de programmes pédagogiques

La composition de 320 000 produits a été révisée pour réduire notamment la teneur en sucre et en sel, depuis le lancement de l'enquête en 2015

Ce sont quelque 2 millions de salariés qui participent aujourd'hui à des initiatives d'entreprise axées sur la santé et le bien-être

Le CGF (Consumer Goods Forum) a publié aujourd'hui les derniers résultats de son enquête mondiale portant sur la façon dont les fabricants et les détaillants spécialisés dans les biens de consommation contribuent à améliorer la santé des consommateurs partout dans le monde. Élaboré avec l'appui de Deloitte, le rapport 2019 sur les progrès réalisés en matière de santé et de bien-être révèle des avancées satisfaisantes dans toutes les catégories, mais également des améliorations notables en faveur de la concrétisation de tous les engagements Santé et Bien-être du CGF.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )



Il s'agit de la cinquième édition de ce rapport qui évalue les progrès relatifs aux résolutions et aux engagements du CGF. Les résultats, obtenus sur une période de cinq ans, indiquent que les membres du CGF répondent aux attentes des consommateurs, tout en concrétisant l'ambition sectorielle visant à donner aux consommateurs les moyens de vivre une vie plus saine. Voici quelques données 2018 plus spécifiques :

98 % des entreprises ont indiqué avoir révisé la composition d'au moins une partie de leur portefeuille de produits afin d'être en conformité avec les politiques de santé et de bien-être. Depuis 2015, ce sont plus de 320 000 produits qui ont été reformulés.

Plus de 70 % des entreprises ont indiqué avoir revu la teneur en sucre et en sel de leurs produits.

en sucre et en sel de leurs produits. 84 % des entreprises déclarent que leurs produits de soins et d'hygiène personnelle affichent clairement les usages du produit sur l'emballage.

Près de deux millions de salariés ont participé à des initiatives axées sur la santé et le bien-être en 2018, contre 1,6 million en 2017 et 1,3 million en 2016.

1,3 million en 2016. 61 % ont participé à des programmes de collecte alimentaire (près de 93 000 tonnes de denrées alimentaires données).

Des partenariats ont été noués avec des autorités compétentes en matière d'éducation pour proposer des initiatives axées sur la santé et le bien-être dans plus de 550 000 établissements scolaires.

Cette initiative portée par les membres est coparrainée par les PDG de Nestlé et d'Ahold Delhaize au niveau du comité d'administration du CGF, et coprésidée par Danone et Walmart au niveau du comité de pilotage. Elle s'inspire de l'engagement des membres du CGF qui tiennent à faire partie de la solution en remédiant aux plus grands enjeux d'aujourd'hui en matière de santé et de mode de vie. Depuis des années, cette initiative bénéficie du soutien de quelques-unes des plus grandes marques et enseignes de distribution de biens de consommation au monde. Cette fois, ce sont 75 membres du CGF qui ont répondu à cette enquête.

Sharon Bligh, directrice, Santé et Bien-être chez The Consumer Goods Forum, a déclaré : « Nous avons parcouru un long chemin depuis le lancement de cette enquête cinq ans plus tôt. Mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste beaucoup de choses à accomplir. C'est formidable de constater qu'au sein des communautés où nos membres vivent et travaillent, les entreprises et leurs salariés se soucient de plus en plus des enjeux de santé et de bien-être. Cela prouve que, dans le cadre de notre prochain projet sur cinq ans, les actions collaboratives vont continuer à se multiplier pour améliorer la situation à grande échelle. Les consommateurs et nos salariés veulent avoir les moyens d'instaurer des changements favorables à leur santé et à leur bien-être, afin de vivre une vie plus saine et plus active à long terme. Il existe un grand besoin de changement. À cet égard, nous sommes conscients du rôle joué par notre industrie, tant pour prévenir les maladies que pour donner aux personnes les moyens de vivre une vie plus saine. »

Cette dernière édition de l'enquête vient clore la stratégie initiale sur cinq ans du CGF en matière de santé et de bien-être. Dans le cadre du prochain plan sur cinq ans, l'accent sera désormais mis sur l'initiative phare de l'équipe, à savoir « Collaboration for Healthier Lives » (CHL ou « Collaboration pour une vie plus saine). Les membres du CGF testeront de nouvelles approches collaboratives et diffuseront de bonnes pratiques pour encourager les personnes à adopter un mode de vie plus sain. Les membres du CGF savent que les initiatives communautaires offrent un potentiel immense et qu'il existe une demande en faveur d'une plus grande transparence pour instaurer un changement concret des comportements. Une tendance confirmée par les données recueillies dans le cadre de l'enquête au cours des dernières années.

À propos de The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum (CGF) est un réseau d'industries mondial et paritaire dont les membres souhaitent encourager l'adoption mondiale de pratiques et de standards utiles au secteur international des biens de consommation. Il rassemble à lui seul les PDG et comités de direction de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes répartis dans 70 pays et reflète ainsi la diversité de l'industrie en matière de localisation, d'échelle, de catégories et de formats de produit. Les ventes combinées de ses sociétés membres atteignent un volume de 3,5 milliards d'euros et ces dernières emploient près de 10 millions de personnes à travers le monde, sans compter les 90 millions de personnes estimées et présentes tout au long de la chaîne de valeur. The Consumer Goods Forum est dirigé par un comité de direction regroupant plus de 50 PDG fabricants et détaillants. Pour plus de renseignements, consultez la page : http://www.theconsumergoodsforum.com .

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 13:11 et diffusé par :