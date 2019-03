Gerry Dee et Shopbrain lancent un concours national pour fêter la toute nouvelle tournée du comédien





Le gagnant ou la gagnante fera un voyage VIP à Toronto pour aller voir Gerry Dee en direct le 24 mai

TORONTO, 8 mars 2019 /CNW/ - Shopbrain , l'assistant d'achat alimenté par l'IA, qui aide les internautes à trouver le meilleur prix en ligne, en quelques secondes, où qu'ils fassent leurs achats, a lancé aujourd'hui un concours national en association avec Gerry Dee, comédien canadien et personnalité de la télévision. Gerry Dee est surtout connu pour sa sitcom « Mr. D » et sa participation à l'émission à succès « Last Comic Standing ». Ce concours s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'humoriste « 20 Years of Stand-Up » (20 ans de monologue comique), lancée le vendredi 1er mars.

La tournée est une présentation de Shopbrain qui lance aussi, à l'échelle nationale, un concours offrant aux fervents la chance de gagner un voyage à Toronto pour aller voir Gerry Dee en direct, le 24 mai, et le rencontrer après le spectacle. Plus précisément, le prix à gagner comprend deux billets aller-retour pour Toronto, un séjour de deux nuits à l'hôtel et une copie encadrée, signée par Gerry, du scénario final de « M. D. ».

S'attardant sur ce partenariat, James Cunningham, chef de la direction et cofondateur de Shopbrain, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à l'un des comédiens les plus connus et les plus aimés du Canada et tout aussi fiers qu'il ait investi dans notre entreprise. Chez Shopbrain, nous sommes persuadés que la transparence des prix est une composante essentielle d'une meilleure expérience d'achat du consommateur et Gerry voit de nombreuses possibilités de croissance dans ce secteur d'activité. Nous sommes ravis d'appuyer sa tournée en offrant aux fans de Gerry, par ce concours passionnant, où qu'ils soient dans le pays, la chance de vivre une expérience VIP. »

Le comédien et acteur, Gerry Dee, s'en réjouit : « Pour moi, il n'y a pas de meilleure idée à promouvoir que d'aider les consommateurs à trouver le meilleur prix lorsqu'ils font leurs achats en ligne. C'était en plus facile à faire, et ma décision d'investir dans la société était aussi simple que le produit est à utiliser. C'est dire, en ce moment, à quel point que je suis reconnaissant envers Shopbrain du soutien rendu, en lançant conjointement ce nouveau concours, afin de faire participer mes fans à ma nouvelle tournée. »

Les fervents qui souhaitent y participer sont invités à en savoir plus, y compris le règlements du concours, en consultant notre site : https://www.shopbrain.com/blog/gerry-dee-toronto-2019. Le concours n'est ouvert qu'aux résidents canadiens.

Voici la liste complète des dates de tournée :

1 er mars : Rama ( Ontario ), Casino Rama Resort

mars : ( ), Casino Rama Resort 28 mars : Regina ( Saskatchewan ), Casino Regina

), Casino Regina 29 mars : Saskatoon ( Saskatchewan ), TCU Place

( ), TCU Place 30 mars : Kelowna (Colombie-Britannique), Kelowna Community Theatre

(Colombie-Britannique), Kelowna Community Theatre 4 avril : Victoria (Colombie-Britannique), Royal Theatre

(Colombie-Britannique), Royal Theatre 5 avril : Surrey (Colombie-Britannique), Bell Performing Arts Centre

(Colombie-Britannique), Bell Performing Arts Centre 6 avril : Vancouver (Colombie-Britannique), The Centre in Vancouver

(Colombie-Britannique), The Centre in 11 avril : Montréal (Québec), Théâtre Corona

12 avril : Moncton (Nouveau-Brunswick), Théâtre Capitol

(Nouveau-Brunswick), Théâtre Capitol 13 avril : Saint John (Nouveau-Brunswick), Théâtre Impérial

(Nouveau-Brunswick), Théâtre Impérial 23 avril : Halifax (Nouvelle-Écosse), Rebecca Cohn Auditorium

(Nouvelle-Écosse), Rebecca Cohn Auditorium 25 avril : St. John's (Terre-Neuve), Holy Heart Theatre

(Terre-Neuve), Holy Heart Theatre 26 avril : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), Confederation Centre

(Île-du-Prince-Édouard), Confederation Centre 24 mai : Toronto ( Ontario ), Sony Centre for the Performing Arts

La société mère de Shopbrain, Yroo, fondée par James Cunningham et Nick Zhu, a levé plus de 15 millions de dollars américains depuis sa création. L'assistant d'achat Shopbrain, mû par intelligence artificielle, est le dernier développement produit de la société.

Pour mieux magasiner, les consommateurs peuvent visiter le site Shopbrain.com ou la plateforme Chrome Web Store et ajouter cette option économie à leur navigateur.

À propos de Shopbrain

Shopbrain, une invention de Yroo, société de métamoteurs de recherche et de grandes données, est un assistant d'achat virtuel, mû par intelligence artificielle, qui permet aux consommateurs de trouver en ligne, en temps réel, le meilleur prix. Fort de sa puissance IA, Shopbrain sonde plus de 10 000 détaillants, marchands et moteurs de recherche, notamment Amazon, Best Buy, Home Depot, Walmart, Target et Google Shopping, et répertorie plus d'un milliard de produits. Ce faisant, Shopbrain permet aux utilisateurs de dénicher les prix et de les comparer, en bénéficiant parallèlement des avis des clients. Qui plus est, l'assistant d'achat, agrégeant en quelques secondes les données actuelles et historiques de milliers de détaillants, fait réaliser aux acheteurs en ligne des économies appréciables, en temps et en argent.

