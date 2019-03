La circulaire de sollicitation de procurations de BMO Groupe financier est maintenant disponible





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2019 et circulaire de sollicitation de procurations auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables et qu'il l'a posté aux actionnaires ordinaires de la Banque de Montréal. Le document est accessible sur le site Web de la banque à l'adresse https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/assemblee-annuelle-des-actionnaires, ainsi que sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

L'assemblée annuelle des actionnaires de BMO aura lieu à L'Académie BMO Groupe financier à Toronto, le mardi 2 avril 2019, à 9 h 30 (HE). La circulaire de sollicitation de procurations contient des renseignements clés sur l'assemblée et sur les questions sur lesquelles les actionnaires seront appelés à voter, notamment l'élection des membres du conseil d'administration, la nomination des auditeurs, le vote consultatif sur la démarche de la Banque en matière de rémunération des cadres, ainsi que deux propositions d'actionnaires, dont la circulaire contient une description détaillée.

La Banque a connu un bon exercice 2018 réalisant un bénéfice net ajusté de six milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'exercice précédent. Le dividende déclaré s'est accru de 6,2 %. À la fin de l'exercice 2018, le rendement total des capitaux propres a dépassé la moyenne des groupes de référence sur trois et cinq ans, de même que l'indice composé S&P/TSX.

Mettant de l'avant l'engagement de BMO envers un leadership fondé sur des valeurs et des pratiques commerciales éthiques, la Banque a été reconnue par l'Ethisphere Institute comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2019. BMO figure à cet indice depuis deux ans.

Plus tôt cette année, BMO a accédé à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg, qui mesure l'égalité des sexes dans les statistiques internes de l'organisation, les politiques touchant les employés, l'engagement communautaire et le soutien à la collectivité, et les offres de produits sensibles aux différences de genre.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

