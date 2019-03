Promutuel Assurance étend l'utilisation de PolicyCenter de GuideWire pour l'assurance des particuliers, y compris la gestion des données et les services numériques pour ses membres-assurés





Promutuel Assurance, 4e plus important assureur de dommages au Québec, et Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme de l'industrie d'assurance de dommages, ont annoncé aujourd'hui que Promutuel Assurance avait étendu l'utilisation de PolicyCentertm de Guidewire à ses produits d'assurance des particuliers.

Promutuel Assurance a également achevé la mise en production de deux produits supplémentaires : DataHubtm de Guidewire, qui intégrera l'ensemble des données de réclamations et de polices afin de soutenir sa stratégie analytique à l'échelle de l'entreprise, ainsi que CustomerEngagetm de Guidewire, qui fournira à ses membres-assurés une expérience numérique de pointe. La gestion de ces projets a été effectuée en collaboration avec le membre Advantage de PartnerConnecttm Consulting de Guidewire, V-NEO/GFT.

En 2017, Promutuel Assurance avait déjà intégré PolicyCenter à ses activités commerciales et agricoles afin d'accroître son efficacité opérationnelle, poursuivant ainsi son initiative de transformation de ses processus d'affaires déjà en cours, puisque ClaimCentertm de Guidewire est également utilisé pour la gestion des dossiers de réclamations depuis 2012.

« En utilisant ces produits, nous avons pu augmenter l'efficacité de nos activités et l'exactitude des informations utilisées en souscription et tarification, tout en supprimant des processus qui étaient toujours effectués manuellement », a déclaré Serge Gagné, directeur ? Projets et solutions d'affaires chez Promutuel Assurance. « Nos agents et nos courtiers sont maintenant en mesure de faire une plus grande part de leur travail par l'entremise de PolicyCenter,ce qui nous permet d'améliorer l'efficacité de nos processus de souscription dans l'ensemble de nos canaux de distribution ».

M. Gagné a ajouté : « En adoptant une approche de déploiement efficace, basée principalement sur la configuration déjà existante des produits Guidewire, et en y apportant quelques changements seulement, nous avons réalisé notre projet dans les délais et en respectant le budget établi ».

« Partenaire de longue date de Promutuel Assurance, nous avons l'honneur de travailler avec eux pour leur parcours de transformation commerciale », a indiqué Marc Hughes, vice-président exécutif de V-NEO/GFT.

« Nous félicitons Promutuel Assurance pour la mise en application réussie de DataHub et de CustomerEngage et aussi pour l'utilisation de PolicyCenter pour l'ensemble de ses produits d'assurance pour les particuliers et les entreprises », a ajouté Mike Polelle, responsable de la prestation chez Guidewire Software. « Nous admirons l'engagement de l'entreprise à servir ses membres-assurés partout au Québec et à protéger les biens auxquels les Québécois tiennent le plus. Nous nous réjouissons de voir l'entreprise continuer à s'adapter et à réussir au sein d'un marché d'assurance qui évolue rapidement ».

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus importants assureurs de dommages au Québec. Connue pour sa solidité financière, l'excellente qualité de ses produits et de son service à la clientèle, la société emploie plus de 1910 personnes et offre ses services à plus de 630 000 membres-assurés. La mission de Promutuel Assurance est de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance répondant aux besoins de ses clients. Elle s'engage à offrir un service de qualité personnalisé et à promouvoir les valeurs mutualistes qui guident ses activités depuis plus de 165 ans.

À propos de V-NEO/GFT

V-NEO est une firme conseil spécialisée en assurance IARD, ainsi qu'en assurance-vie et en assurance-santé. V-NEO offre des services de consultation en affaires et en architecture d'entreprise, en solutions de technologies de l'information et quant à la coordination de projets de transformation importants tout au long du processus de mise en oeuvre des solutions, soit de la stratégie, à la sélection, à la création et à la planification, jusqu'à la présentation et à la concrétisation de valeur au sein de l'organisation. V-NEO a pour mission première d'apporter une valeur ajoutée aux organisations par le biais de ses services professionnels, visant à atteindre des résultats surpassant les attentes, tout en respectant les délais et les coûts établis et en laissant au client une empreinte ou des actifs allant au-delà de l'intervention. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter V-NEO en ligne.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle dont les compagnies d'assurance IARD ont besoin pour s'adapter et pour connaître du succès, alors que l'industrie est en constante évolution. Nous fournissons les logiciels, les services et l'écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d'exploiter, de différencier et de faire croître leurs entreprises. Nous avons le privilège d'offrir nos services à plus de 350 entreprises, et ce, dans 32 pays. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter www.guidewire.com et nous suivre dans Twitter : @Guidewire_PandC.

