Déclaration de Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité





GATINEAU, QC, le 8 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough a fait la déclaration suivante :

« Le 8 mars, des gens du monde entier s'unissent pour célébrer les réalisations des femmes et appuyer leurs droits. En tant que femme et personne ayant une incapacité, je veux aussi profiter de l'occasion pour souligner la contribution unique des femmes ayant une incapacité à la société canadienne et pour encourager leur pleine inclusion et leur participation à tous les aspects de la vie.

Je suis fière que notre gouvernement ait fourni un soutien financier, dans le cadre du volet Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social, à un groupe de chercheurs dirigé par le Réseau d'Action des femmes handicapées du Canada, pour produire le rapport intitulé Plus qu'une note de bas de page : Rapport de recherche sur les femmes et les filles en situation de handicap au Canada. Ce rapport révélateur met en lumière les principaux enjeux auxquels font face les femmes et les filles ayant une incapacité au Canada chaque jour, comme l'exclusion sociale, la pauvreté, les obstacles à l'éducation et le chômage. Le rapport présente également des recommandations axées sur des aspects importants, notamment les questions portant sur le sexe, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les Autochtones, afin de créer des possibilités pour les femmes handicapées dans l'avenir.

Les statistiques les plus récentes de l'Enquête canadienne sur l'incapacité menée en 2017 montrent que 24 % des femmes de 15 ans et plus ont une incapacité, comparativement à 20 % des hommes du même âge, et que plus de femmes que d'hommes ayant une incapacité vivent sous le seuil de la pauvreté.

En tant que ministre de l'Accessibilité, mon objectif est de créer un Canada où les personnes ayant une incapacité, y compris les femmes et les filles, peuvent participer pleinement à notre société et à notre économie, et avoir une chance égale de réussir.

Le projet de loi canadienne sur l'accessibilité est un pas de plus vers une pleine inclusion. Cette mesure législative révolutionnaire nous ferait passer d'un système où les personnes ayant une incapacité doivent lutter pour avoir un accès de base, à un nouveau modèle où chacun est responsable de faire tomber les obstacles à l'accessibilité.

Avec ce projet de loi, notre gouvernement affirme son engagement à bâtir une société inclusive qui profite à tous les Canadiens, en particulier aux personnes ayant une incapacité. »

Liens connexes

Plus qu'une note de bas de page : Rapport de recherche sur les femmes et les filles en situation de handicap au Canada

Bâtir un Canada accessible pour les personnes handicapées

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 12:14 et diffusé par :