La réputée enseigne montréalaise A5 Hospitality mise sur le talent au féminin

MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée Internationale de la femme, A5 Hospitality, leader québécois en restauration et divertissement, met en lumière les femmes fortes et brillantes qui participent à son succès. Par ses pratiques innovantes, cette entreprise - qui accueille annuellement près de deux millions de visiteurs dans ses 18 bars et restaurants - fait figure de proue de l'industrie du divertissement du tout Montréal. Son leadership dépasse largement l'offre commerciale puisque depuis ses débuts, le groupe s'est hissé au rang de chef de file en matière de recrutement.

À l'encontre du traditionnel «club sélect masculin» qu'on retrouve souvent dans ce type d'industrie, chez A5 Hospitality, les femmes ont la place pour rayonner.

Voici quatre portraits de femmes inspirantes en position de leadership au sein de A5 Hospitality :

L'équipe de gestion de A5 Hospitality réunit des professionnelles au parcours exemplaire. À preuve, Julie Lachance, Directrice des opérations et des ressources humaines, intégrait le Groupe après 20 ans d'expérience dans le milieu de l'hôtellerie. Elle a su mettre sur pied, de main de maître, un département des opérations et fournir les outils nécessaires pour guider le groupe en entier. Quand à Rebecca Moreau, Directrice de l'événementiel du Jatoba, elle apporte au Groupe sa fructueuse expérience en marketing expérientiel au sein des plus grandes marques et organismes du Québec.

Flore-Anne Ducharme est fondatrice et associée des deux Restaurants HÀ, du Nh?u Bar, récemment greffés à A5, et de l'agence de marketing Supernormal, par laquelle elle dirige actuellement les offensives marketing du groupe A5 Hospitality. Elle a auparavant été directrice de comptes en agence de publicité avant de se lancer en affaires. Ayant fait ses classes dans l'entreprenariat, elle comprend les enjeux d'affaires et a le pouls sur les réels besoins de ses clients. Et tout ça en élevant deux enfants en bas âge.

Josianne Beaulieu, tout en étudiant à l'ESG de l'UQAM, a fait ses débuts avec le groupe A5 à l'âge de 18 ans, derrière le bar. Dix ans plus tard, elle est maintenant Co-propriétaire et Directrice Générale du Fitzroy Bar de Quartier, Co-propriétaire et directrice des opérations du Général Sherman, Co-propriétaire du restaurant le Paradis BBQ, et sera bientôt Co-propriétaire et directrice des opérations du Westwood Restaurant-Bar qui ouvrira ses portes plus tard cette année à Place Bell.

Alexandre Besnard et Patrick Hétu, cofondateurs de A5 Hospitality, affirment en choeur que « le recrutement de chacun des membres de notre équipe s'appuie essentiellement sur la reconnaissance des compétences. »

Joueur de premier plan dans l'industrie de la restauration et du divertissement depuis plus de 15 ans, A5 Hospitality se spécialise dans la création et l'opération de restaurants et de bars principalement dans le Grand Montréal. Avec ses 18 établissements renommés (Jatoba, Kampaï Garden, Madame Bovary, Flyjin et plusieurs autres), l'entreprise fondée par Alexandre Besnard et Patrick Hétu, compte plus de 1000 employés et 1,8 million de visiteurs par année. A5 Hospitality se démarque aujourd'hui par ses produits aussi variés que précis, du restaurant japonais haut de gamme aux projets de divertissement grande surface.

