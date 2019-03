Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan annoncent des ententes pour donner aux travailleurs les outils dont ils ont besoin





Environ 16 000 travailleurs de plus en Saskatchewan en tireront avantage

GATINEAU, QC, le 8 mars 2019 /CNW/ - Par ses investissements directs dans le plus grand atout du Canada, soit sa population résiliente et travaillante, le gouvernement du Canada veille à ce que la croissance économique du pays profite à tous.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail du Canada, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, l'honorable Jeremy Harrison, ont annoncé que les deux gouvernements avaient signé des ententes dans le cadre desquelles le Canada fournira à la Saskatchewan près de 500 millions de dollars sur six ans à investir dans les travailleurs de la Saskatchewan.

Ces nouvelles ententes représentent une augmentation de plus de 70 millions de dollars comparativement aux niveaux de financement précédents. Cette augmentation signifie qu'environ 16 000 travailleurs de plus en Saskatchewan tireront avantage du financement au cours des six années et que plus d'emplois et de formation axée sur les compétences seront offerts aux gens de la Saskatchewan. Cela comprend des programmes de formation en apprentissage, d'aide à l'emploi pour les personnes handicapées, de formation de base des adultes et de formation parrainée par l'employeur. Grâce à ces nouvelles ententes, le gouvernement du Canada veille à ce que davantage de personnes profitent dorénavant de ces programmes, y compris les personnes appartenant à des groupes qui sont généralement sous-représentés sur le marché du travail, comme les personnes handicapées, les minorités visibles, les femmes et les Autochtones.

Parce que l'innovation et la technologie continuent de modifier notre vie et le monde du travail, les habitants de la Saskatchewan, comme tous les Canadiens, se trouvent devant de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. C'est pourquoi il est plus important que jamais de s'assurer que tout le monde peut tirer avantage d'une économie axée sur l'innovation. Il faut donc veiller à ce que les travailleurs et les personnes sans emploi aient la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires pour les emplois d'aujourd'hui et de demain.

Les résultats importent, et c'est pourquoi ces ententes comprennent un engagement à mesurer le rendement. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan mesureront la façon dont ces programmes permettent d'augmenter les revenus des travailleurs, de les aider à trouver un emploi durable et d'éliminer les obstacles pour les groupes sous?représentés. Le gouvernement du Canada présentera aux Canadiens un rapport sur les résultats de ces programmes, par souci de transparence et d'amélioration continue.

Les ententes annoncées aujourd'hui sont l'entente sur le développement de la main-d'oeuvre (EDMO) et l'entente sur le développement du marché du travail (EDMT).

L'EDMO aidera la Saskatchewan à offrir de la formation et des services, notamment :

la subvention pour l'emploi Canada - Saskatchewan , qui permet aux employés, nouveaux et actuels, de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences dans le cadre d'une formation financée conjointement par les employeurs et le gouvernement;

le programme de perfectionnement de la main?d'oeuvre pour les personnes handicapées, qui contribue à éliminer les obstacles auxquels les personnes handicapées font face pour se préparer au marché du travail, obtenir un emploi et le conserver;

le programme de formation de base des adultes, qui permet aux adultes d'améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture et leurs compétences essentielles.

Le financement accordé dans le cadre de l'EDMT permettra à la Saskatchewan de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes et d'employeurs, grâce à des mesures telles que :

la formation d'apprenti;

les services relatifs au marché du travail, dont l'orientation professionnelle, les services d'emploi, l'information sur le marché du travail et des services d'aide pour s'y retrouver parmi les options de formation et d'éducation;

des équipes d'intervention rapide Canada - Saskatchewan , qui offrent des services de soutien aux entreprises et aux travailleurs touchés par des ralentissements de la production ou des mises à pied.

Les Canadiens méritent tous les mêmes chances de réussir sur le marché du travail. C'est grâce à des investissements judicieux comme les ententes provinciales annoncées aujourd'hui que nous pouvons renforcer la classe moyenne et aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

Citations

« Je sais que notre population est le plus grand atout de notre pays. Grâce à des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui dans le cadre des ententes conclues avec la Saskatchewan, nous faisons en sorte que nos citoyens sont concurrentiels, résilients et efficaces face à l'évolution de l'emploi et la croissance de notre économie. Lorsque nous donnons aux gens les outils pour réussir, notre classe moyenne devient plus forte et nos travailleurs et leur famille prospèrent. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« La croissance démographique de la Saskatchewan se maintient, et notre économie se diversifie. La croissance future dépend de la capacité de notre province de mieux jumeler les travailleurs avec les emplois et la formation avec les besoins des employeurs et des employés, ainsi que de renforcer les compétences de notre main?d'oeuvre résiliente. »

- L'honorable Jeremy Harrison, ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan

Les faits en bref

Jusqu'à récemment, le gouvernement du Canada transférait près de 3 milliards de dollars chaque année aux provinces et territoires afin de financer les programmes d'emploi et de formation axée sur les compétences. Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement investit 2,7 milliards de dollars supplémentaires de 2017-2018 à 2022-2023, soit :

900 millions de dollars sur six ans par l'entremise de nouvelles ententes sur le développement de la main-d'oeuvre afin de regrouper les fonds octroyés dans le cadre du Fonds canadien pour l'emploi et de l'Entente sur le marché du travail visant les personnes handicapées; et



1,8 milliard de dollars sur six ans dans les EDMT modifiées conclues avec les provinces et les territoires.

Au total, de 2017-2018 à 2022-2023, le gouvernement investira environ 20 milliards de dollars dans les ententes sur le développement de la main-d'oeuvre et du marché du travail conclues avec les provinces et les territoires.

Grâce à ces ententes, les gouvernements provinciaux et territoriaux auront une plus grande marge de manoeuvre pour concevoir et exécuter leurs programmes et services afin de répondre aux besoins diversifiés et émergents des Canadiens.

