Le gouvernement du Canada annonce que le Conseil des Mohawks de Kahnawake mettra à l'essai un nouveau système visant à améliorer l'offre d'information sur l'activité maritime partout au Canada





KAHNAWAKE, QC, le 8 mars 2019 /CNW/ - La protection des milieux marins et de tous les utilisateurs des océans et des cours d'eau du Canada revêt une importance capitale. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones et en étroite collaboration avec les intervenants locaux et les collectivités côtières afin de protéger les milieux marins uniques du Canada, d'un bout à l'autre du pays.

Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, député fédéral et secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, que le Conseil des Mohawks de Kahnawake recevra une somme de plus de 166 000 $ pour sa participation à un projet pilote visant à élaborer, mettre à l'essai et évaluer un nouveau système d'information sur la situation maritime au Canada. Marc Miller, député fédéral et Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, était également présent pour appuyer cette annonce importante. Ce système est un élément clé de l'Initiative de connaissance améliorée de la situation maritime, qui relève du Plan de protection des océans.

Le financement annoncé aujourd'hui servira à embaucher du personnel parmi la population locale pour mettre le système à l'essai et suggérer des moyens de l'améliorer, en partenariat avec Transports Canada. Ce financement permettra également de produire du matériel de communication et de mobilisation de la collectivité, afin, entre autres, de la sensibiliser à l'importance des plans d'urgence et de la sécurité dans le cadre de la pêche traditionnelle et de la navigation de plaisance.

Dix organisations autochtones du Canada, dont le Conseil des Mohawks de Kahnawake, mettront leur expertise à contribution dans le cadre d'un projet pilote visant à définir les priorités nationales et locales dans les zones côtières. Lorsqu'il sera en service, au printemps, le système pilote accessible sur le Web affichera en temps quasi réel une gamme de renseignements maritimes utiles, notamment des données sur la navigation maritime et sur les zones de protection marine et des données météorologiques. Au cours de la période d'un an du projet pilote, les organisations participantes mettront le système à l'essai et formuleront des commentaires dans le but de l'améliorer et de l'étoffer. Les commentaires de ces partenaires clés constituent un élément crucial sur lequel les responsables s'appuieront pour apporter des modifications au système et le mettre à jour de manière à ce qu'il réponde aux besoins des collectivités côtières de tout le Canada.

Le gouvernement du Canada est déterminé à maintenir la propreté et la sécurité de nos zones marines et côtières au profit des générations actuelles et futures. Les investissements réalisés dans le cadre du Plan de protection des océans permettront au Canada de disposer des meilleurs conseils et des meilleurs outils scientifiques possible dans le but de protéger nos côtes.

« En tant que Canadiens, nous profitons tous des zones côtières de notre pays, directement ou indirectement, et nous sommes déterminés à les protéger. Ce projet est un excellent exemple de partenariat et de collaboration. Ce système est une étape importante de la collecte de données maritimes et de la communication de ces données à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions à l'échelle locale. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires autochtones, notamment le Conseil des Mohawks de Kahnawake, pour développer et mettre à l'essai ce nouveau système d'information sur la situation maritime. »



L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Les travaux réalisés dans le cadre de l'Initiative de connaissance améliorée de la situation maritime permettront au Canada de disposer des meilleurs conseils et des meilleurs outils scientifiques possibles dans le but de protéger nos côtes, incluant celles de la circonscription de La Prairie. Je suis fier que le gouvernement fédéral soit un partenaire du Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke pour ce projet. »

Jean-Claude Poissant

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Député fédéral de La Prairie (Québec)

« Nos côtes et nos voies navigables sont une source d'inspiration et de fierté. Chacun des dix participants du projet pilote apporte une expertise et des connaissances uniques à ce projet. Nous sommes honorés de travailler avec les collectivités autochtones de partout au Canada, y compris les Kahnawakehró:non, à la protection de nos côtes et de nos voies navigables. »

Marc Miller

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Député fédéral de Ville-Marie -- Le Sud-Ouest?--?Île-des-Soeurs (Québec)

« Le Conseil des Mohawks de Kahnawake est heureux de participer au projet pilote de système d'information sur la situation maritime. La plateforme sera un outil important contribuant à améliorer la sécurité, les mesures d'urgence et l'accès au fleuve Saint-Laurent parce qu'elle permettra aux membres de la collectivité, aux premiers répondants et aux décideurs de surveiller la circulation maritime. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement du Canada pour faire progresser cette initiative importante. »

Chef Ross Montour

Chef responsable des consultations

Dix organisations autochtones partenaires participent aux projets pilotes de l'Initiative de connaissance améliorée de la situation maritime dans l'ensemble du Canada . Ces partenaires mettront le système à l'essai et leur rétroaction, leurs connaissances traditionnelles et les priorités locales joueront un rôle déterminant dans les modifications et les mises à jour du système, tout au long de l'année de mise en oeuvre des projets pilotes.

. Ces partenaires mettront le système à l'essai et leur rétroaction, leurs connaissances traditionnelles et les priorités locales joueront un rôle déterminant dans les modifications et les mises à jour du système, tout au long de l'année de mise en oeuvre des projets pilotes. Le gouvernement du Canada a annoncé des initiatives totalisant plus de 600 millions de dollars dans le cadre du Plan de protection des océans.

a annoncé des initiatives totalisant plus de 600 millions de dollars dans le cadre du Plan de protection des océans. L'Initiative de connaissance améliorée de la situation maritime, d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 62,5 millions de dollars, a été annoncée en novembre 2017.

