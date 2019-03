Le premier ministre présente des excuses aux Inuits pour la gestion que le gouvernement fédéral a faite de l'épidémie de tuberculose des années 1940 aux années 1960





IQALUIT, le 8 mars 2019 /CNW/ - Des excuses ne peuvent corriger les erreurs du passé, mais elles aident les communautés à guérir et appuient notre engagement à faire mieux. En reconnaissant ces erreurs, nous pouvons contribuer à renouveler la relation entre le Canada et les Inuits, à créer un avenir plus juste et à avancer ensemble sur le chemin de la réconciliation.

Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses aux Inuits pour les mesures prises par le gouvernement pendant l'épidémie de tuberculose des années 1940 aux années 1960. Au cours de cette période, des milliers d'Inuits ont été envoyés loin de leurs communautés pour recevoir un traitement contre la tuberculose dans le sud du Canada. Ils étaient alors séparés de leur langue, de leur culture, de leur famille et de leur foyer. Dans beaucoup trop de cas, ceux qui sont morts au cours du traitement ont été enterrés loin de chez eux, sans que leurs familles connaissent leur sort.

Le premier ministre Trudeau a reconnu la douleur et le traumatisme que cette injustice a provoqués pour les familles et les communautés de l'Inuit Nunangat. Il a reconnu aussi les répercussions intergénérationnelles qui touchent les communautés inuites encore aujourd'hui. Il s'est également excusé de la mentalité colonialiste qui a motivé ces mesures et d'autres gestes posés par le gouvernement, reconnaissant les conséquences dévastatrices et honteuses qu'ont subies les communautés inuites.

Le premier ministre a également annoncé le lancement de l'initiative Nanilavut. Élaborée en partenariat avec les Inuits, cette initiative vise à appuyer le processus de guérison des familles et des communautés inuites. « Nanilavut » veut dire « Trouvons-les » en inuktitut. L'initiative aidera les familles à obtenir des renseignements sur ceux qui ont été forcés de quitter leur communauté pendant l'épidémie. Elle permettra également de fournir d'autres formes de soutien que les Inuits jugent importantes, notamment de l'aide en matière de santé mentale et des activités commémoratives.

Les excuses et l'initiative Nanilavut sont le fruit d'une collaboration entre le gouvernement du Canada, l'Inuit Tapiriit Kanatami, la Société régionale inuvialuite, la Société Makivik, le gouvernement du Nunatsiavut et le Nunavut Tunngavik Incorporated. Les initiatives de réconciliation comme celle-ci représentent une priorité importante pour ces partenaires et s'inscrivent dans les travaux du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. De plus, elles témoignent de l'engagement ferme du gouvernement à bâtir une relation renouvelée entre les Inuits et la Couronne, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

« Aux Inuits, ainsi qu'aux familles et aux communautés de l'Inuit Nunangat qui ont souffert à cause des gestes posés par le gouvernement fédéral pendant l'épidémie de tuberculose : nous sommes désolés. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont été forcés de partir, à ceux qui sont restés, aux familles qui ne connaissent pas le sort de leurs proches et aux communautés qui continuent d'en subir les conséquences aujourd'hui. Nous ne pouvons pas corriger les erreurs honteuses du passé, mais nous pouvons travailler ensemble pour créer un avenir meilleur, un avenir fondé sur le respect et le partenariat. Chaque pas que nous ferons sur la voie de la réconciliation, nous le ferons ensemble. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ces excuses sont une première étape nécessaire pour clore ce sombre chapitre de l'histoire du Canada et relever les défis qui s'y rattachent. Elles permettent aux familles de guérir et de tourner la page après avoir attendu plus d'un demi-siècle. Je suis heureux que les paroles du premier ministre s'accompagnent d'actions. Le lancement de l'initiative Nanilavut aidera de nombreuses familles à recueillir des renseignements concrets pour les aider à trouver la dernière demeure de leurs proches. Par l'intermédiaire du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, les dirigeants inuits et les ministres fédéraux doivent continuer de travailler ensemble pour réaliser notre engagement commun d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. Il s'agit là d'éléments essentiels sur la voie commune de la réconciliation. »

-- Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

« Au nom des bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, nous reconnaissons et acceptons les excuses du premier ministre. Nous sommes également reconnaissants des efforts déployés par le gouvernement fédéral pour aider les Inuits à tourner la page sur cette importante question. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires dans tout l'Inuit Nunangat et à Ottawa pour aider les Inuits à découvrir ce qui est arrivé aux êtres chers perdus qui ont été envoyés dans le sud du pays pour un traitement médical entre les années 1940 et les années 1960. Le travail que nous faisons ensemble est extrêmement important, et il en reste encore beaucoup à faire pour créer l'avenir meilleur dont le premier ministre a parlé avec tant d'éloquence. »

-- Johannes Lampe, président, Nunatsiavut

« Nous acceptons ces excuses tant attendues. Alors que nous examinons les torts du passé, nous nous penchons également sur les problèmes d'aujourd'hui, notamment le surpeuplement causé par le manque de logements et la propagation de la tuberculose qui menace notre peuple à mesure que la maladie se propage lentement dans les communautés arctiques. »

-- Adamie D. Alaku, vice-président, Société Makivik de Nunavik

Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires inuits dans le cadre de l'initiative Nanilavut, qui fournira aux membres de la famille des renseignements sur des êtres chers décédés au cours d'un traitement médical contre la tuberculose entre les années 1940 et les années 1960.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les efforts déployés par les Inuits pour éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat, ainsi que les facteurs qui contribuent à la propagation de la maladie, notamment le logement inadéquat, l'insécurité alimentaire et la pauvreté.

Le 23 mars 2018, le gouvernement du Canada et l'Inuit Tapiriit Kanatami ont annoncé un engagement à éliminer la tuberculose dans tout l'Inuit Nunangat d'ici 2030 et à réduire d'au moins 50 % les cas de tuberculose active d'ici 2025.

et l'Inuit Tapiriit Kanatami ont annoncé un engagement à éliminer la tuberculose dans tout l'Inuit Nunangat d'ici à réduire d'au moins 50 % les cas de tuberculose active d'ici 2025. Dans le cadre du budget de 2018, un montant de 27,5 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé afin d'appuyer l'approche propre aux Inuits pour l'élimination de la tuberculose. Cela comprend des fonds pour améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement de la tuberculose et de l'infection tuberculeuse latente.

Ce financement fait partie de la somme de 509,5 millions de dollars annoncée dans le budget de 2018 pour travailler avec les Inuits et d'autres partenaires afin de renforcer les programmes de santé publique, recueillir des données par le truchement d'une enquête sur la santé des Inuits, investir dans le logement pour s'attaquer aux importants problèmes de surpeuplement dans les communautés autochtones et favoriser la formation et la préparation à l'emploi.

En outre, dans le cadre du budget de 2017, un total de 240 millions de dollars sur 10 ans a été annoncé pour appuyer le logement au Nunavut .

