Hausse de l'emploi et diminution du taux de chômage en février 2019





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'emploi augmente de 14 900 au Québec (+ 0,3 %) en février 2019 par rapport à janvier 2019. Le taux de chômage baisse de 0,1 point de pourcentage et se fixe à 5,3 %. C'est ce qui ressort de l'analyse des données sur l'emploi et la population active diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, à partir des résultats de l'Enquête sur la population active1 de Statistique Canada.

Tant l'emploi à temps plein (+ 9 000) que celui à temps partiel (+ 5 900) sont en croissance. L'emploi s'accroît dans le secteur privé (+ 5 200), dans le secteur public (+ 3 500) et chez les travailleurs indépendants (+ 6 200). Le taux d'activité augmente de 0,1 point et s'établit à 64,8 %. Quant au taux d'emploi, il croît de 0,2 point et se fixe à 61,4 % en février.

Au Canada, l'emploi est en hausse de 55 900 (+ 0,3 %). Les plus fortes hausses s'observent en Ontario (+ 36 900) et au Québec (+ 14 900). Le taux de chômage canadien demeure inchangé à 5,8 % en février.

Au cours des deux premiers mois de 2019, comparativement à la même période de l'année précédente, l'emploi au Québec a augmenté de 46 400 (+ 1,1 %). Au cours de cette période, l'emploi à temps plein a progressé de 10 600, alors que celui à temps partiel s'est accru de 35 700.

______________

1. L'Institut de la statistique du Québec publie mensuellement les Résultats de l'Enquête sur la population active pour le Québec à partir des données diffusées par Statistique Canada. Ce document est disponible sur le site Web de l'Institut à 14 h. Les estimations mensuelles tirées de l'Enquête sur la population active sont fondées sur un échantillon et ainsi sujettes à une certaine variabilité plus importante que les tendances observées sur de plus longues périodes, plus particulièrement lorsqu'elles sont ventilées selon des sous-catégories comme le sexe, l'âge, les régions, les industries, etc.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 10:48 et diffusé par :