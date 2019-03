La culture d'égalité est un puissant facteur d'innovation au travail, selon une nouvelle recherche Accenture





Rupture entre les dirigeants et les employés au niveau de l'innovation.

Prévision pour 2028 : permettre aux employés d'innover pourrait accroître le PIB mondial de 8 billions de dollars américains

MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW/ - Une nouvelle étude menée par Accenture (NYSE: ACN) dévoile qu'une culture d'entreprise axée sur l'égalité est un puissant facteur d'innovation et de croissance.

La recherche, publiée aujourd'hui dans le rapport « Vers la parité 2019 » (en anglais), souligne que l'esprit d'innovation des employés canadiens - leur volonté et leur capacité à innover - est près de six fois supérieur dans les entreprises ayant une culture fortement axée sur l'égalité, où tous peuvent progresser et s'épanouir, en comparaison aux entreprises ayant une telle culture moins forte.

« Afin de vraiment s'épanouir, les entreprises doivent innover de façon continue afin de contrer les perturbations au sein de leurs secteurs respectifs », affirme Claudia Thompson, directrice principale responsable de la pratique de santé et services publics de l'entreprise et chef de l'inclusion et diversité d'Accenture au Canada. « Une main d'oeuvre diversifiée et une culture d'égalité génèrent un important facteur d'innovation et de croissance au sein d'une entreprise. »

Selon la recherche, la grande majorité des dirigeants au Canada est en accord avec le fait que l'innovation continue est essentielle : 95 % d'entre eux perçoivent l'innovation comme élément essentiel à la compétitivité et à la rentabilité d'une entreprise. Une culture d'égalité est un moteur puissant pour l'esprit d'innovation - plus que d'autres facteurs qui distinguent les entreprises, tels que le secteur, le pays ou la démographie de la main d'oeuvre. Parmi les répondants, ceux qui faisaient preuve d'un esprit d'innovation plus fort, sans égard à leur genre, identité sexuelle, âge et origine ethnique, faisaient partie d'une culture d'entreprise égalitaire.

La nouvelle recherche Accenture est fondée sur une enquête menée auprès de 18 000 professionnels répartis dans 27 pays, une enquête auprès de plus de 150 dirigeants répartis dans 8 pays, ainsi qu'un modèle combinant une enquête auprès d'employés et des données publiées sur la population active. Elle prolonge la recherche Accenture de 2018, qui avait permis d'identifier 40 facteurs liés au milieu de travail qui contribuent à une culture d'égalité, les regroupant en trois catégories : leadership audacieux, action globale et environnement stimulant.

Cette année, la recherche a permis de conclure qu'un environnement stimulant est de loin le facteur le plus important parmi les trois catégories de culture d'égalité, puisqu'il permet d'augmenter l'esprit d'innovation, composé des six éléments suivants : le but, l'autonomie, les ressources, l'inspiration, la collaboration et l'expérimentation. Plus le milieu de travail est stimulant, plus l'esprit d'innovation sera fort. Par exemple, les employés canadiens travaillant dans une culture fortement axée sur l'égalité sont plus enclins à affirmer que rien ne les empêche d'innover - 39 % dans les cultures plutôt axées sur l'égalité, contre seulement 5 % dans les cultures moins axées sur l'égalité.

Toutefois, les entreprises doivent combler l'écart important que la recherche a révélé entre les dirigeants et les employés. Si 76 % des dirigeants mondiaux ont affirmé encourager leurs employés à innover de façon régulière, seulement 37 % des employés canadiens le confirment. Par exemple, les dirigeants semblent surestimer l'effet des récompenses salariales comme motivation à innover et sous-estiment le but. Dans une culture plus égalitaire, on compte la formation professionnelle, la flexibilité de l'horaire de travail et l'accès à la formation en entreprise selon un horaire et un format flexibles parmi les facteurs soutenant le mieux l'esprit d'innovation.

La diversité constitue un pilier critique

Si les facteurs de diversité (par exemple, une équipe de direction diversifiée et une main d'oeuvre équilibrée au niveau des genres) ont un impact significatif sur l'esprit d'innovation de façon individuelle, une culture axée sur l'égalité offre le facteur multiplicateur essentiel qui permet aux entreprises de maximiser l'innovation. La recherche a démontré que l'esprit d'innovation des employés est près de huit fois supérieur, lorsque la diversité est combinée à une culture d'égalité, en comparaison avec les entreprises où ceux-ci sont moins communs.

Enjeux économiques élevés

La nouvelle recherche a aussi démontré que l'esprit d'innovation est plus fort dans les économies en croissance rapide, ainsi que dans les pays où on constate une croissance de la productivité de la main-d'oeuvre. L'opportunité est énorme : Accenture estime que le produit intérieur brut mondial pourrait croître jusqu'à 8 billions de dollars américains d'ici 10 ans, si l'esprit d'innovation de tous les pays était augmenté de 10 %.

« Il est évident qu'en accélérant l'égalité en milieu de travail, l'esprit d'innovation des employés se renforce », constate Jeffrey Russell, Président et directeur général principal pour le Canada. « Les gens sont plus enclins à progresser et se sentent encouragés à innover lorsqu'ils ont un sentiment d'appartenance et sont valorisés par leur employeur pour leur contribution et perspective uniques. »

Lisez le rapport mondial, sur accenture.com/gettingtoequal (en anglais).

Méthodologie

Dans le cadre de son étude « Vers la parité 2019 », Accenture a mené une enquête en ligne auprès de 18 000 professionnels répartis dans 27 pays, en octobre 2018, en plus d'une enquête téléphonique auprès de plus de 150 dirigeants répartis dans 8 pays, entre novembre 2018 et décembre 2018.

À propos d'Accenture

Accenture est l'une des plus importantes entreprises de services professionnels au monde, offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en numérique, en technologie et en opérations. Forte d'une expérience inégalée et de compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives - soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde -, Accenture conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec un effectif comptant près de 469 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays, Accenture suscite l'innovation et améliore le travail et la vie des gens partout dans le monde. Consultez notre site web au https://www.accenture.com/ca-fr.

