RDP-PAT finaliste au mérite Ovation municipale





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est fier d'annoncer que son projet « Navettes fluviales vers le centre-ville » a été retenu parmi les 20 projets finalistes du mérite Ovation municipale 2019, organisé par l'Union des municipalités du Québec.

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est attendu du 9 au 11 mai prochains au Pavillon de l'innovation municipale où il présentera son projet aux côtés des 20 projets finalistes. C'est au cours de cet événement que le jury complétera son évaluation qui déterminera les gagnants. Les municipalités lauréates seront honorées lors de la soirée gala des Assises 2019 qui se tiendra le 11 mai prochain au Centre des congrès de Québec.

Les prix seront remis dans plusieurs catégories. C'est dans la catégorie Transport, mobilité et accessibilité que l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a déposé son projet «Navettes fluviales vers le centre-ville». Les projets seront évalués selon quatre critères :

Caractère innovateur dans sa démarche et ses résultats;

Potentiel de transfert ou d'adaptabilité;

Retombées dans le milieu;

Niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources.

Un projet gagnant en Transport, mobilité et accessibilité!

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a lancé au printemps 2018 une mise à l'essai de navettes fluviales sur le Saint-Laurent, entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville de Montréal, afin d'offrir un mode de transport alternatif à la voiture et à l'autobus à ses citoyens. Le trajet fluvial, qui s'effectue en moins de 25 minutes, permettait aux usagers d'éviter les nombreux embouteillages. Sur 5 jours, pas moins de 120 voyages ont été effectués pour un total de 4604 utilisateurs.

« L'enjeu du transport et de la mobilité dans l'Est de Montréal préoccupe l'ensemble des citoyens et des élus, et ce, depuis plusieurs décennies. De plus en plus de citoyens choisissent l'est de l'Île pour habiter, et nous souhaitons leur offrir des alternatives à l'automobile pour leurs déplacements quotidiens. La mise en service de la navette fluviale, initiée par l'ancienne mairesse Mme Chantal Rouleau, permettait d'utiliser le fleuve comme moyen de transport tout en offrant des opportunités pour le développement économique du Vieux-Pointe-aux-Trembles. C'est pourquoi nous sommes très fiers que ce projet soit retenu pour le mérite Ovation municipale » exprime la mairesse de l'arrondissement, Caroline Bourgeois.

À propos du mérite Ovation municipale de l'UMQ

Le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 14 premières années du concours, plus de 840 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 10:45 et diffusé par :