Fasken célèbre la Journée internationale des femmes 2019





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - Pour souligner la Journée internationale des femmes (JIF), Fasken a lancé aujourd'hui une nouvelle série Web présentant les femmes dirigeantes du cabinet et a organisé plusieurs événements dans ses bureaux du monde entier.

« Notre engagement envers la diversité et l'inclusion fait partie des valeurs fondamentales et des convictions du cabinet », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Dans le cadre d'une initiative qui durera toute l'année, nous prévoyons mettre en lumière les femmes de tous les bureaux de notre cabinet jouant des rôles de direction et souligner leurs réalisations. »

Tout au long de l'année, la série Web soulignera le message clé du cabinet, « Chez Fasken, nous attachons beaucoup d'importance à un milieu de travail au sein duquel les femmes occupent des postes de direction » en mettant en vedette le profil de dirigeantes aux côtés de leurs homologues masculins.

Parmi les activités régionales célébrant la JIF proposées tout au long de la journée figurent des séminaires sur des sujets pertinents comme la résilience des femmes et le harcèlement sexuel, une collaboration avec l'Ontario Women's Network et diverses activités sociales. Fasken est également un commanditaire « Or » de la remise des prix décernés aux femmes d'affaires les plus influentes organisée par Business in Vancouver en 2019. Lors de cet événement, un prix du leadership sera remis à la mémoire de Michelle Pockey, qui a été associée du cabinet jusqu'à son décès en 2016.

Engagement en matière de diversité et d'inclusion

En 2018, Fasken a obtenu la certification Mansfield, une désignation confirmant que le cabinet a considéré des femmes ou des membres d'une minorité pour 30 % ou plus, d'au moins 70 % de tous ses postes de haut niveau. Fasken a été l'un des 30 cabinets originaux qui se sont engagés dans ce projet, et figure parmi les 41 qui ont reçu la certification.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken Martineau Dumoulin LLP

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 10:35 et diffusé par :