Journée internationale des femmes - La ministre Sylvie D'Amours participe au vernissage de l'exposition Oubliées ou disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres





QUÉBEC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, participe au vernissage de l'exposition Oubliées ou disparues : Akonessen, Zitya, Tina, Marie et les autres à l'Espace culturel Ashukan à Montréal en cette Journée internationale des femmes. La ministre veut ainsi rendre hommage aux femmes des Premières Nations et aux femmes inuites. Elle a tenu à souligner le courage, la force et la résilience de ces femmes et leur apport inestimable au développement collectif, dans toutes les sphères de l'activité humaine.

Mme D'Amours a profité de cette tribune pour rappeler la place centrale accordée aux femmes dans le Plan d'action gouvernemental du Québec pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. Il faut mentionner que les rapports de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de celui de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, la Commission Viens seront déposés en cours d'année. La ministre accueillera avec intérêt leurs recommandations.

« Les observations et recommandations formulées à la suite de ces deux enquêtes permettront d'obtenir un tableau actualisé de la situation et de déterminer des avenues de solution. Avec le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, le gouvernement du Québec s'est déjà engagé dans une démarche structurée pour assurer le développement des communautés autochtones et accroître leur mieux-être. Évidemment, à titre de piliers de leurs communautés, les femmes autochtones doivent prendre part activement à la démarche. J'espère qu'elles ressentent déjà les retombées positives de notre action commune. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

