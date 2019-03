De l'ERP aux solutions de Business Intelligence, TVH Consulting accélère sa croissance en acquérant la société Cosmos Consulting





PARIS, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- TVH Consulting, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'intégration des solutions ERP majeures du marché : Microsoft Dynamics 365 et SAP S/4 HANA, annonce l'acquisition stratégique de la société Cosmos Consulting, pure player SAP et Talend sur les solutions de BI et de Data Integration. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe dépassera les 30 millions d'euros.

Basé à Aix-en-Provence, Cosmos Consulting, est le spécialiste français des solutions SAP Analytics & Talend. Partenaire Gold des deux éditeurs, la société réalise un chiffre d'affaires de plus de 4,3M? dans la distribution de licences ou abonnements Cloud, la fourniture de service de maintenance et la réalisation de missions d'expertise. En complément d'une expérience éprouvée sur les solutions SAP BusinessObjects, SAP Analytics Cloud ou encore la plateforme unifiée Talend, Cosmos Consulting édite ses propres extensions pour les outils SAP Analytics qu'elle propose à l'ensemble de ses 260 clients actifs, de toutes tailles et de tous secteurs d'activité (public ou privé).

Après l'acquisition de l'intégrateur SAP Cadexpert en Novembre 2017, le fonds d'investissement Sparring Capital continue d'accompagner TVH Consulting sur sa stratégie de Build-up visant à devenir le leader français de l'intégration des solutions ERP Microsoft et SAP. Cette opération confirme la stratégie de croissance forte du groupe permettant ainsi une meilleure synergie entre les métiers de la Business Intelligence & le coeur de métier historique du groupe.

TVH Consulting & Cosmos Consulting entendent bien renforcer leurs relations avec les éditeurs Microsoft et SAP en proposant désormais une offre SI complète à destination des PME et grands groupes. Du traitement de la donnée destinée à alimenter l'ERP au reporting issu de ce dernier, la complémentarité des offres est indéniable. Elle offre ainsi au marché un interlocuteur unique sur l'ensemble de son projet.

Les actionnaires des deux sociétés officialiseront aujourd'hui l'union de leurs sociétés.

« Cette deuxième acquisition énonce clairement notre stratégie à venir sur des offres connexes à l'ERP : Business Intelligence, CRM & Innovations digitales. Pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble de leur transformation, leur permettre de valoriser leurs données et d'accéder aux outils d'analyse, de mieux piloter pour au final mieux diriger était pour nous une priorité. La réputation attestée de Cosmos Consulting et leurs valeurs d'entreprise nous conforte dans notre choix et volonté d'aller encore plus loin sur nos projets avancés d'Intelligence Artificielle. Nous sommes aujourd'hui plus que ravis de pouvoir concrétiser cette collaboration et accueillir les nouveaux collaborateurs de Cosmos Consulting.», déclare Ahmed Mahcer, Président du Directoire de TVH Consulting.

Alexis Druelle, Co-fondateur de Cosmos Consulting ajoute « Après avoir consacré 9 ans chez Cosmos Consulting, à travailler avec l'ensemble des collaborateurs, au développement de la société et à son excellente réputation dans l'écosystème SAP. Il est temps pour nous de prendre une autre dimension, un nouvel élan et de pouvoir écrire une nouvelle histoire. Cette union est une réelle opportunité pour TVH Consulting de renforcer son positionnement marché sur les offres Microsoft et SAP, en capitalisant sur le savoir-faire de nos consultants dans le domaine du décisionnel et du traitement de la donnée. Je partage avec l'ensemble de mon équipe le même enthousiasme à l'idée de pouvoir y contribuer. »

