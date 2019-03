Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à une entreprise de renom du Bas-Saint-Laurent





SAINT-ANACLET, QC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, annoncera un appui financier à l'entreprise Miralis inc.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

11 mars 2019

Heure :

11 h 15

Lieu :

Miralis

*Cafétéria des bureaux, située à l'étage

200, rue des Fabricants

Saint-Anaclet (Québec)

G0K 1H0

