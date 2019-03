L'annonce de la liste finale des interprètes et des présentateurs de l'édition 2019 des prix JUNO, diffusée en direct sur CBC





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui la liste finale des interprètes et des présentateurs qui monteront sur scène lors de la diffusion de l'édition 2019 des prix JUNO, animée par Sarah McLachlan. L'édition 2019 des prix JUNO sera diffusée en direct de Budweiser Gardens, à London (Ontario) le dimanche 17 mars à 20 h, HE, sur CBC, CBC Radio One, CBC Music et le service de diffusion en continu gratuit CBC Gem en plus d'être diffusée à l'échelle internationale sur cbcmusic.ca/junos.

Arkells , gagnante de quatre prix JUNO et en nomination pour quatre prix en 2019, Bahamas , gagnant de deux prix JUNO, NAV , artiste en nomination pour trois prix en 2019, et Sarah McLachlan , animatrice de la soirée, gagnante de 12 prix JUNO et artiste intronisée au Panthéon de la musique canadienne (accompagnée de Whitehorse , la formation primée aux prix JUNO), monteront sur scène.

Les présentateurs de l'édition 2019 des prix JUNO comprennent Amanda Parris , animatrice des émissions des émissions CBC Arts: Exhibitionists, The Filmmakers, From the Vaults et Marvin's Room diffusées sur CBC, Hubert Lenoir , artiste en nomination pour trois prix JUNO 2019, Maestro Fresh Wes , parrain du hip-hop canadien, Rick Mercer , satiriste politique et auteur, et Tanya Talaga , journaliste primée de Toronto Star, auteure et conférencière aux Massey Lectures sur CBC. Dans un segment MusiCompte spécial, Sarah McLachlan présentera également aux côtés de Meriel Reed une jeune artiste membre de l'organisation bénéficiaire du programme de subvention MusiCompte, London Girls Rock Camp.

Sarah McLachlan procédera aussi à l'intronisation de Corey Hart , au Panthéon de la musique canadienne.

Les présentateurs du soir inclurent David Foster, gagnant du prix humanitaire de l'année 2019 présenté par Music Canada, Elisapie Isaac, auteure et interprète en nomination pour un prix JUNO 2019, Jessie Reyez, le phénomène qui transcende le genre et gagnante d'un prix JUNO en 2018, KILLY , l'interprète enregistré montant en nomination pour un prix JUNO 2019, Simu Liu de l'émission primé Kim's Convenience diffusée sur CBC, Tessa Virtue, médaillée d'or olympique en patinage artistique, et Pablo Rodriguez de l'honneur , le ministre canadien de heritage et multiculturalisme.

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE L'academie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :