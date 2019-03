XCMG célèbre les réalisations d'ingénieures remarquables de XCMG, une entreprise où les ingénieures marquent vraiment la différence





XUZHOU, Chine, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- XCMG, le principal fabricant chinois d'engins de construction, célèbre les femmes ingénieures et ce qu'elles ont accompli, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Il y a actuellement près de 600 femmes ingénieures et techniciennes qui occupent des postes dans les deux départements de production et de recherche et développement chez XCMG.

« Chez XCMG, nous mettons l'accent sur la diversité et nous nous engageons à forger une culture inclusive qui valorise tous les employés de la même manière. Nous sommes très heureux et fiers d'avoir autant de femmes talentueuses qui oeuvrent dans le secteur des engins de construction et qui ont nettement contribué à la place de leader que XCMG occupe dans l'innovation technologique et la fabrication, tout en incitant l'entreprise à faire toujours mieux », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

Sun Li, une ingénieure senior âgée de 47 ans qui est arrivée chez XCMG en 1994, a dirigé, au cours des vingt dernières années, la conception des grues sur chenilles de XCMG, notamment la grue sur chenilles XGC88000 de 4 000 tonnes qui a remporté un très vif succès sur le marché grâce à sa capacité de levage, sa très grande adaptabilité aux conditions de travail, la sécurité et la fiabilité qu'elle assure, son efficacité pour le transport et son applicabilité économique.

« XCMG a créé sa première grue sur chenilles de 50 tonnes avec des droits de propriété intellectuelle l'année même où je suis entrée dans l'entreprise, mais elle était encore loin derrière les plus grands fabricants au monde qui comptaient déjà des produits de 800 tonnes. Nous nous sommes juré de fabriquer des grues chinoises qui pourraient concurrencer les meilleures marques mondiales et j'ai la grande chance d'avoir participé à cette formidable aventure », a déclaré Sun, qui est actuellement directrice générale adjointe du département Machinerie de XCMG.

Elle a été la conceptrice en chef du projet de plus grande grue sur chenilles de 3 600 tonnes au monde en 2010. Son équipe a réussi à combler de nombreuses lacunes techniques en l'espace de quelques mois. Faisant l'objet de 46 brevets nationaux et 18 brevets d'invention, le modèle a permis aux engins de levage chinois de se hisser au meilleur niveau planétaire.

Sun joue aussi le rôle de mentor et à ce titre elle a aidé de nombreux jeunes ingénieurs à s'épanouir et à réussir. En 2011, Sun a guidé de jeunes équipes de R & D dans le développement de la nouvelle génération de grues sur chenilles de la série K, ce qui a conduit à des progressions majeures dans l'industrie.

« En tant qu'ingénieure, j'ai non seulement bénéficié de la confiance nécessaire pour fabriquer les bons produits, mais j'ai aussi reçu la responsabilité de faire oeuvre de pionnier sur le marché international avec nos produits innovants, de pointe et durables », a déclaré Sun.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xcmg.com, ou sur les pages Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram de XCMG.

