Invitation aux médias - Maternelles 4 ans - La tournée d'actions de la FIPEQ-CSQ et du CQSEPE se déplace en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches





GASPÉ, QC, RIMOUSKI, QC et MONTMAGNY, QC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) tiendront des points de presse à Gaspé, Rimouski et Montmagny dans le cadre de la tournée contre le déploiement universel des maternelles 4 ans pour tous. Rappelons que cette tournée vise à valoriser le réseau des services éducatifs et de réclamer l'arrêt du projet de déploiement universel des maternelles 4 ans.

AIDE-MÉMOIRE



Gaspé



PARTICIPANTS : Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé



DATE : Le lundi 11 mars



HEURE : 10h30



LIEU : Bureau coordonnateur Le Voyage de mon enfance

484, Montée Wakeham, Gaspé

Pour toute demande de prises d'images avec des intervenantes en petite enfance et des enfants, prière de communiquer avec Mathieu Morin à morin.mathieu@lacsq.org.

Rimouski PARTICIPANTS : Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE

Annie-Suzanne Lavoie, administratrice et directrice générale du CPE Village du Bic

Harold Lebel, député de Rimouski



DATE : Le mardi 12 mars



HEURE : 10h30



LIEU : CPE Village du BIC

74, rue Sainte-Cécile, Le Bic



Des prises d'images sont possibles à l'intérieur du CPE.



Montmagny PARTICIPANTE : Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

Manon Côté, administratrice du CQSEPE et directrice générale du CPE/BC Les Coquins



DATE : Le jeudi 14 mars



HEURE : 15h



LIEU : CPE Enfant-Bonheur

12, Avenue Côté, Montmagny

Pour toute demande de prises d'images avec des intervenantes en petite enfance et des enfants, prière de communiquer avec Mathieu Morin à morin.mathieu@lacsq.org.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente plus de 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial et 2500 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

