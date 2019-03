Allcan Distributors lance un tout nouveau site Web de commerce électronique





EDMONTON, le 8 mars, 2019 /CNW/ - Allcan Distributors est fière d'annoncer le lancement de son tout nouveau et très attendu site Web de commerce électronique. Le nouveau site, Allcan.com, offrira une expérience d'achat en ligne simplifiée et intuitive qui comprend un catalogue contenant des milliers de produits d'infrastructure et de communication avancés et permettant la personnalisation d'articles proposés en construction sur mesure, tels que les tours et les kits de câbles.

Depuis sa création en 1977, l'exemplarité du service à la clientèle a été la marque de fabrique d'Allcan Distributors. Aussi, les fonctionnalités avancées du nouveau site, Allcan.com, maintiennent ces normes élevées grâce à une approche du commerce électronique axée sur le client qui offre une expérience d'achat simple, rapide et efficace. Grâce à une navigation conviviale, une sélection avancée des produits, un soutien en ligne et un catalogue de produits à la pointe du secteur qui s'enrichit continuellement, Allcan Distributors demeure au premier plan de la distribution de matériel électronique et de communication au Canada.

Le nouveau site, Allcan.com, met également en avant les capacités de distribution d'Allcan auprès des fabricants et des fournisseurs de produits d'infrastructure et de communication qui cherchent à pénétrer le marché canadien. En combinant son impressionnante gamme d'outils de communication et d'automatisation du marketing à son nouveau site Web, Allcan est en mesure de développer et d'établir des canaux de marchés très évolués pour accroître et conserver ses partenariats avec les réseaux de concessionnaires et les canaux.

« Notre équipe a dépassé les attentes lors de la création d'un site Web qui a promis une facilité d'utilisation pour les clients, a déclaré Kevin Dyck, directeur principal du marketing et des ventes chez Allcan. Ceci, tout en mettant en évidence notre capacité à apporter des produits de qualité au marché canadien des communications et des infrastructures. Nous pouvons également fournir des personnalisations avancées en ligne aux fabricants et aux fournisseurs cherchant à établir des partenariats fidèles de canaux et des réseaux de concessionnaires à l'échelle nationale, grâce à un grand éventail d'options en matière d'accessibilité et d'exclusivité. »

Allcan Distributors est le principal fournisseur de produits innovants de communication bidirectionnelle et d'infrastructure. L'entreprise détenue et exploitée par des Canadiens a été fondée à Edmonton, en Alberta, et dessert le marché canadien depuis 1977.

