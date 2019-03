Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail - Le ministre Jean Boulet invite les entreprises à s'impliquer contre le harcèlement psychologique ou sexuel





QUÉBEC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce le lancement du deuxième appel de projets dans le cadre du Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail.

Pour agir en amont en matière de harcèlement psychologique ou sexuel et pour accompagner adéquatement les victimes, il est indispensable de développer de bonnes pratiques en milieu de travail.

Pour ce second appel de projets, la portée du Programme et les critères d'admissibilité des demandeurs ont été élargis de manière à joindre un plus grand nombre d'organismes demandeurs potentiels. Ceux-ci ont jusqu'au 17 avril 2019 pour déposer leur projet. Les subventions peuvent aller jusqu'à 90 000 $ selon les différents critères.

Les projets soumis peuvent viser, par exemple, la mise en place ou le renforcement d'activités de prévention des agressions et du harcèlement psychologique ou sexuel ainsi que l'accompagnement de victimes. Ils peuvent être soumis, par exemple, par des associations de salariés (syndiqués ou non syndiqués), d'artistes ou de travailleurs culturels, par des groupes de travailleurs autonomes ainsi que par des associations d'employeurs.

Dans le cadre du premier appel de projets, lancé en 2018, 13 projets ont été retenus : 6 dans le volet Employeurs et 7 dans le volet Travailleurs. Le total des subventions attribuées pour cet appel s'élève à près de 950 000 $.

Citation

« La lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel est une priorité, et j'encourage les milieux à répondre en grand nombre à ce second appel de projets. Dans un contexte où les difficultés de recrutement et de rétention de personnel sont désormais une réalité pour de nombreux employeurs, il est essentiel de s'attaquer à cette problématique afin que l'ensemble des travailleuses et travailleurs puisse évoluer dans des contextes de travail sains et exempts de toute atteinte à la dignité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Au terme de la première phase d'appel de projets, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ont apporté des modifications au Programme, notamment afin d'élargir le bassin de demandeurs potentiels. Elles portent principalement sur les aspects suivants :

Portée du Programme

La portée du volet Travailleurs est élargie aux projets touchant le harcèlement psychologique afin de l'arrimer au volet Employeurs, ce qui permet de financer des projets visant le harcèlement sexuel ou psychologique, ou les deux.





Admissibilité des demandeurs

Alors que seules les associations sectorielles pouvaient auparavant déposer des projets, les critères d'admissibilité sont élargis, permettant aux associations multisectorielles ou non sectorielles de déposer des projets



Le Programme est sous la responsabilité du Ministère et il est administré par la CNESST.



Pour obtenir plus de renseignements concernant le Programme, il est possible de contacter la CNESST en composant le 1 844 838-0808.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :