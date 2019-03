Avis aux médias - Assemblée générale des travailleurs et travailleuses d'ABI





BÉCANCOUR, QC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 9700 des Métallos se réuniront en assemblée générale lundi le 11 mars à 13 h, 14 mois jour pour jour après le déclenchement d'un lockout par Alcoa et Rio Tinto.

Ces derniers prendront connaissance de l'offre de convention collective et du protocole de retour au travail déposés par l'employeur et un vote secret aura lieu.

Il sera possible de prendre brièvement quelques images avant l'ouverture de l'assemblée, qui se déroulera ensuite à huis clos.

Le président de la section locale 9700, Clément Masse, s'adressera aux médias présents après la réunion, à une heure qui reste à déterminer.

Assemblée générale

Lundi 11 mars, à 13 h

Hôtel Delta de Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame

Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

