Désignation commémorative - La Commission de toponymie rend hommage à Maude Abbott, pionnière de la médecine au Québec

En cette Journée internationale des femmes, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, s'est donné comme mission de mettre en valeur le rôle qu'ont joué les femmes dans notre histoire et...

Le PDG de Micro Interventional Devices, Inc. (MID), Michael Whitman, et le PDG d'OSCOR, Inc., Thomas Osypka, sont heureux d'annoncer une alliance stratégique visant à exploiter les forces et les capacités uniques des deux sociétés pour développer et...