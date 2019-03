Dans le cadre de la Journée internationale des femmes - La FQM dévoile sa politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé ce matin sa Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la FQM en présence de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest. La FQM invite les acteurs du milieu municipal à accroître leurs actions dans ce domaine par l'adoption d'une politique d'égalité et de parité adaptée à leur communauté.

«?Les femmes ont depuis toujours contribué de façon significative à la société québécoise. Il nous faut cependant accroître leur présence au sein des instances municipales. Je suis convaincue que notre Politique permettra de mieux sensibiliser et outiller les municipalités et les MRC dans leurs démarches. Je les invite d'ailleurs à s'inspirer de celle que nous avons rendue publique ce matin pour l'adapter à leur milieu. C'est entre autres par l'établissement d'une zone paritaire que nous pourrons encore mieux répondre aux attentes de la population et réellement en être le reflet?», a indiqué Mme Audrey Boisjoly, présidente du Comité femmes et politique municipale de la FQM et mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

La Politique comporte divers moyens pour favoriser l'atteinte des objectifs que le monde municipal s'est fixés en matière d'égalité et de parité. Parmi ceux-ci se trouvent l'équité et l'accessibilité femmes-hommes dans les offres de service, les formations et les outils méthodologiques pour lutter contre les stéréotypes et le sexisme.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine s'est réjouie du lancement de cette politique, puisqu'elle considère que la mise en place de mesures qui facilitent la participation des femmes en politique est essentielle pour contrebalancer certains obstacles qui les empêchent de faire ce choix. «?Cette politique avant-gardiste ouvre la voie au changement. Je suis fière du soutien accordé par le Secrétariat à la condition féminine à ce projet. L'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société passe notamment par la mise en place de mesures favorisant la parité dans les lieux décisionnels?», a précisé Mme Isabelle Charest.

Accroître la présence des femmes en politique municipale

Malgré les progrès des dernières années, les femmes restent sous représentées en politique municipale. En 2017, elles constituaient seulement 32 % des élu(e)s au Québec. De plus, les résultats d'une étude réalisée en 2017 portant sur les préoccupations des élues démontrent que l'insécurité, la discrimination et le harcèlement sont des freins toujours bien ancrés dans les mentalités.

Étant la plus jeune mairesse au Québec, Mme Audrey Boisjoly réitère la nécessité de briser les barrières et d'instaurer des mesures concrètes pour assurer la relève. Le Comité femmes et politique municipale de la FQM a récemment mis en oeuvre plusieurs initiatives, dont la création d'un groupe Facebook pour échanger des connaissances et discuter de la place des femmes en politique.

«?Il est essentiel de valoriser le rôle des femmes sur la scène municipale. Il faut encourager celles-ci à s'investir davantage en politique, car nous savons tous et toutes que leur engagement constitue un apport significatif pour nos communautés. Le Comité femmes et politique municipale est un des moyens pour la FQM de prioriser les actions et d'en assurer le suivi pour surmonter les obstacles à une plus forte présence des femmes en politique municipale?», a déclaré M. Jacques Demers, président de la FQM.

