Qingdao étend à 144 heures la correspondance sans visa

Une plus grande ouverture vers l'extérieur et des échanges de personnel facilités

QINGDAO, Chine, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Avec l'approbation du Conseil d'État de la Chine, depuis le 1er janvier 2019, Qingdao applique une politique de correspondance sans visa de 144 heures. Les titulaires de passeport de 53 pays à même de présenter des documents de voyage internationaux en cours de validité et un billet d'avion de correspondance à destination d'un pays ou d'une région tiers - avec un billet valide et une date de départ fixée dans les 144 heures suivant leur entrée dans le pays -, peuvent entrer ou sortir des aéroports et des ports maritimes de Qingdao et circuler durant ce laps de temps dans la zone administrative de la province de Shandong.

La politique d'exemption de visa de 144 heures appliquée dans cinq villes, dont Qingdao, améliore plus encore la politique d'exemption de visa, qui était de 72 heures, conformément à l'administration des entrées et des sorties du Bureau provincial de la sécurité publique du Shandong. Parallèlement à l'allongement de la durée de séjour, le nombre de points d'entrée et de sortie a également été également étendu, pour inclure à la fois les aéroports et les ports maritimes de Qingdao.

Depuis l'application à Qingdao, le 16 novembre 2015, de la politique d'exemption de visa de 72 heures pour les titulaires de passeports étrangers de pays nommés, leur correspondance et leur transfert en sont grandement facilités, mais également leur capacité de se déplacer et de commercer dans la province de Shandong, encourageant l'usage des services disponibles, le développement socio-économique de la province et les échanges entre citoyens chinois et visiteurs étrangers. Grâce au développement continu de la politique d'ouverture de la Chine et à l'initiative « Une ceinture, une route », un nombre croissant de touristes internationaux en correspondance se rendent dans le pays pour commercer et se rendre dans les sites touristiques. Afin d'appliquer les exigences générales de la Chine pour étendre les réformes et les politiques d'ouverture, d'aller plus loin dans cette direction et faciliter les échanges de personnel, l'Administration nationale de l'immigration a demandé l'approbation et la promulgation de cette politique par le Conseil d'État, pour appuyer les besoins régionaux. L'optimisation de la politique de correspondance sans visa facilitera davantage les déplacements des titulaires de passeports étrangers souhaitant s'impliquer dans le tourisme et le commerce et leur offrira des conditions d'entrée et de sortie plus accommodantes et pratiques. La province de Shandong prend actuellement toutes les dispositions requises pour appliquer intégralement cette politique, en vertu des décisions de l'Administration nationale de l'immigration. L'application de la politique de correspondance sans visa de 144 heures devrait grandement promouvoir le développement des secteurs relatifs au tourisme et aux voyages à Qingdao et sur l'ensemble de la province de Shandong et jouera un rôle important dans la stratégie assumée de la ville de s'internationaliser, mais aussi pour le développement et la transformation économiques des secteurs connexes dans toute la province.

Les pays pour lesquels la politique est applicable sont définis en fonction du nombre de points d'entrée et de correspondance et de la liste des vols internationaux au départ et à l'arrivée. Pour maintenir la cohérence de la politique, les pays admissibles à la politique d'exemption de visa de correspondance de 144 heures sont les mêmes que ceux bénéficiant de la politique de correspondance de 72 heures.

Les pays concernés par la politique de correspondance sans visa sont les suivants :

Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine.

