VSBLTY nomme deux anciens agents du FBI et un expert en commercialisation au détail à son conseil consultatif

PHILADELPHIE, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (la « société » ou « VSBLTY ») (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS), une société de logiciels et de technologie de premier plan dans le secteur de la vente au détail qui fournit des mesures d'audience en utilisant la puissance de l'apprentissage par ordinateur grâce à la vision par ordinateur, a nommé ce jour Jeffrey S. Muller, Jim DiOrio et C. Patrick Kroc au nouveau conseil consultatif de la société, d'après Jay Hutton, son cofondateur et PDG.

Muller est président et directeur général de Muller Group International, DiOrio est président et directeur général de J3 Global, Inc. et Kroc est l'ancien vice-président exécutif de News America Marketing (NAM), une division de News Corporation.

« Nous sommes heureux que ces trois dirigeants, apportant chacun une expérience unique, siègent à titre de conseillers au sein de notre société, alors que nous progressons dans la fusion du marketing et de la sécurité », a déclaré Hutton. « Patrick Kroc, spécialiste des médias et du marketing dans le commerce de détail, a travaillé chez NAM pendant 18 années et Jeff Muller et Jim DiOrio, tous deux anciens agents spéciaux du FBI, possèdent une vaste expérience dans le conseil en évaluation stratégique des risques pour des agences gouvernementales et des entreprises, ce qui renforcera notre expertise en matière de sécurité », a-t-il ajouté.

Présente dans 25 pays, la société de Muller est en mesure de venir en aide, de manière unique, aux gouvernements à quelque niveau que ce soit, ainsi qu'aux sociétés et organisations qui affrontent de nouveaux défis dans un environnement sécuritaire international de plus en plus complexe. Muller est un professionnel chevronné qui possède à la fois plus de 30 années d'expérience dans la direction militaire (marine), dans les opérations fédérales d'application de la loi (FBI) et dans l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes sur la sécurité nationale, l'antiterrorisme et les armes de destruction massive (Maison-Blanche). Au FBI, il a géré l'ensemble des contre-mesures et des activités de prévention nationales et internationales pour la Bureau's National Security Branch (Branche de sécurité nationale du Bureau), la direction des armes de destruction massive (Weapons of Mass Destruction - WMD) et a conçu des programmes technologiques intégrés personnalisés pour protéger les 18 secteurs d'infrastructures critiques aux États-Unis. Muller a conçu et dirigé le programme INTERPOL WMD, au service des 190 pays membres, et il possède une grande connaissance nationale et internationale des forces militaires, des services de police, des agences de sécurité nationale et des organismes de renseignement. Muller a également travaillé en tant que directeur exécutif de CBRNE Global Alliance, son ONG basée à Genève.

La société d'experts-conseils en sécurité mondiale de DiOrio fournit des solutions complètes en matière de sécurité et d'enquêtes, tant aux particuliers qu'aux entreprises. Directeur à la retraite des agents spéciaux du Federal Bureau of Investigation, il possède une vaste expérience des environnements militaires et gouvernementaux à risque élevé et complexes. Lorsqu'il travaillait pour le Bureau, DiOrio a suivi différents cas aux côtés du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC - Centre national pour les enfants disparus et exploités). DiOrio possède de l'expérience à tous les niveaux en matière de sécurité événementielle, d'évaluation des risques, de soutien en matière de litiges complexes, en gestion directe des crises, en formation en mesures d'atténuation et en « conseil en Heure cruciale/Activités ayant un effet catalyseur ». Diplômé de l'Académie de service et entraîné au combat, il est considéré comme un chef de file visionnaire, doté de compétences interpersonnelles exceptionnelles.

Au NAM, Kroc a géré toutes les relations de vente au détail américaines et canadiennes et a dirigé plus de 3000 employés dans l'équipe de terrain de vente au détail. Il a conçu une initiative de ventes de marketing pour acheteurs qui est passée de trois millions de dollars à plus de 200 millions de dollars en ventes annuelles. Kroc a également géré tous les canaux commerciaux, parmi lesquels les plus grands distributeurs nationaux. Il met d'ores et déjà à profit ses solides compétences en gestion, en leadership et en analyse pour proposer ses services de conseil aux entreprises émergentes.

À propos de VSBLTY (www.vsblty.net)

Avec son siège à Philadelphie, VSBLTY (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS) est le leader mondial dans le Proactive Digital Displaytm, qui transforme les espaces de vente au détail et les espaces publics, ainsi que les réseaux médias géodépendants avec un logiciel SaaS de mesure du public et de sécurité qui fait appel à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.

