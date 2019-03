La Bourse de Toronto accueille Lightspeed POS Inc.





Le fournisseur montréalais de solutions électroniques pour restaurants et détaillants de petite et moyenne tailles souligne son premier appel public à l'épargne à la TSX en ouvrant les marchés aujourd'hui.

TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a annoncé aujourd'hui que les actions de Lightspeed POS Inc. (Lightspeed), fournisseur de logiciels point de vente établi à Montréal, seront négociées à sa cote à compter de ce matin sous le symbole TSX : LSPD.

Afin de souligner cet événement, Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed, se joindra à Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX pour ouvrir la séance boursière d'aujourd'hui à 9 h 30 (HE). Le premier appel public à l'épargne (PAPE) de Lightspeed devrait permettre à la société de mobiliser 240 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des 10 plus importants PAPE réalisés à la TSX dans le secteur des technologies.

« Toutes nos félicitations à l'équipe de Lightspeed, des employés aux investisseurs. Nous sommes ravis d'accueillir à la TSX une société technologique de pointe axée sur l'innovation qui a ses racines au Canada, a indiqué M. Anastasopoulos. Le PAPE de Lightspeed témoigne du changement de paradigme positif que l'on observe sur nos marchés, lequel se traduit par la volonté grandissante des sociétés du secteur des technologies et de l'innovation de se tourner vers l'écosystème de la formation de capital de la TSX et de la TSXV pour recueillir le capital nécessaire au financement de leur prochain stade de croissance. TMX a vraiment à coeur de favoriser la réussite à long terme de sociétés et d'entrepreneurs novateurs partout sur le globe. »

Fondée en 2005, Lightspeed propose aux restaurants et détaillants de petite et moyenne tailles une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce pour les entreprises qui l'utilise déjà dans plus d'une centaine de pays.

« L'inscription de Lightspeed à la TSX annonce une nouvelle ère pour la société et sa clientèle, a mentionné M. Dasilva. Lorsque j'ai créé Lightspeed, il y a 14 ans, j'imaginais un concepteur de logiciels qui fournirait des outils permettant aux entrepreneurs de gérer efficacement leurs entreprises. Au fil des années, notre effectif est passé à plus de 700 employés, lesquels sont répartis dans huit bureaux à l'échelle mondiale. Ensemble, nous menons à bien notre mission qui consiste à dynamiser les villes et les communautés en donnant aux petites et moyennes entreprises les moyens de se démarquer. Grâce à notre gamme d'outils infonuagiques novateurs, notre bassin de clients internationaux en plein essor continue de tirer avantage de nos mesures d'efficacité inédites qui leur permettent d'exploiter au maximum leur potentiel. »

2018 a été une année record dans le secteur de l'innovation à la TSX et à la TSXV comme l'atteste l'inscription de 59 nouvelles sociétés. Au 31 janvier 2019, les 440 sociétés du secteur des technologies et de l'innovation inscrites à nos deux bourses affichaient une capitalisation boursière totale de près de 240 milliards de dollars.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

À propos de Lightspeed

Lightspeed, dont le siège est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et faire croître leur entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans des bureaux situés au Canada, aux États?Unis, en Europe et en Australie.

