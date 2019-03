Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent la Journée internationale de la femme





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner la Journée internationale de la femme :

« La Journée internationale de la femme est une occasion pour tous les Canadiens et les Canadiennes d'honorer la contribution remarquable des femmes à notre pays. C'est un jour mondial de reconnaissance des réalisations passées et présentes des femmes, ainsi qu'un appel à l'action pour faire progresser l'égalité entre les sexes.

Les femmes jouent un rôle important dans la défense de la paix et de la liberté, tant au Canada qu'à l'étranger, depuis plus de cent ans. Elles ont risqué leur vie en servant leur pays dans un vaste éventail de fonctions en constante évolution, d'infirmières militaires durant la Première Guerre mondiale aux fonctions de mécaniciennes, d'arrimeuses de parachutes et de conductrices d'équipement lourd durant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes ont également apporté leur contribution sur le front intérieur en temps de guerre de bien des façons nouvelles, en occupant des postes de constructrices de navires, d'ouvrières de munitions et de scientifiques. Aujourd'hui, les femmes servent avec distinction, en tant que civils et en portant l'uniforme, et ce, dans tous les groupes professionnels au sein de l'équipe de la Défense. Bien que nous ayons pris des mesures importantes pour promouvoir l'égalité entre les sexes, nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.

Nous concentrons nos efforts à accroître le nombre de femmes au sein des Forces dans tous les aspects de la sécurité et de la défense, et nous maintiendrons l'égalité entre les sexes et les droits, ainsi que le renforcement du pouvoir des femmes, au coeur de notre travail. Aujourd'hui, nous remercions toutes les femmes des Forces armées canadiennes, et celles qui les ont précédées, et nous rendons hommage au courage et au dévouement dont elles ont fait preuve à maintes reprises en servant notre pays. »

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 08:33 et diffusé par :