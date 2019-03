Déclaration de la ministre Monsef à l'occasion de la Journée internationale des femmes





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

«?En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les contributions remarquables des femmes d'ici et d'ailleurs qui oeuvrent à bâtir un monde meilleur. Nous célébrons aussi les progrès formidables du Canada sur la voie de l'égalité de genre, à l'intérieur de nos frontières comme à l'étranger.

Notre thème cette année, c'est #InnoverPourTransformer. De fait, nous tirons une grande fierté des approches novatrices adoptées par notre gouvernement pour faire progresser l'égalité de genre.

Ici, au Canada, nous avons adopté des lois pour garantir que les travailleuses reçoivent un salaire égal pour un travail d'égale valeur et n'aient pas à redouter le harcèlement et la violence sexuelle dans leurs milieux de travail. Nous avons adopté la toute première stratégie fédérale visant à prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Nous avons encouragé les Canadiennes à choisir en plus grand nombre une carrière dans des domaines encore majoritairement masculins, qui offrent de bons emplois et de bons salaires -- des domaines comme les sciences, les technologies, le génie, les mathématiques, les métiers spécialisés et l'entrepreneuriat. Et nous avons écrit une page d'histoire avec nos investissements majeurs dans le mouvement des femmes, investissements grâce auxquels le mouvement pourra non seulement continuer de servir les Canadiennes et défendre leurs intérêts, mais aussi prendre un nouvel essor.

Le gouvernement du Canada prend des mesures similaires à l'international par l'entremise de sa Politique d'aide internationale féministe. Cette politique a pour piliers l'avancement de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles, parce que nous savons qu'il n'y a pas de meilleures façons de réduire la pauvreté et construire des sociétés paisibles et prospères.

Notre plan fonctionne. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en trente ans au Canada. Nous avons créé plus de 900?000 emplois depuis 2015. Grâce aux mesures que nous avons adoptées, 825?000 personnes ont pu sortir de la pauvreté au Canada -- trois ans avant l'échéancier que nous avions fixé. Tout cela profite aux femmes et à leur famille. À l'échelle internationale, nous veillons aussi à améliorer l'efficacité de nos mesures d'aide humanitaire, notamment grâce à une meilleure prise en compte du genre. Nous avons dirigé l'élaboration des Principes de Whistler pour accélérer l'innovation au service du développement, adoptés par le G7 afin de promouvoir une innovation plus inclusive. Nous investissons pour protéger la santé et les droits des femmes en matière de sexualité et de reproduction, parce qu'autonomiser les femmes, c'est d'abord respecter leur droit à disposer de leur propre corps.

Nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. Nous avons placé l'avancement de l'égalité au coeur du travail entrepris par notre gouvernement au Canada et dans le monde, et promouvoir cet avancement implique de soutenir le mouvement des femmes et ses organismes. Nous sommes déterminés à produire des changements systémiques qui vont durer, des changements qui demandent du temps, nous le savons. Comme nous savons aussi que l'action des gouvernements ne suffira pas. Innover pour transformer, cela passe nécessairement par la collaboration. Nous avons besoin des organismes communautaires, du secteur privé et de l'ensemble de la population pour mener à bien ce travail.

En juin, le Canada sera l'hôte de Women Deliver, à Vancouver. Il s'agit de la plus grande conférence internationale sur la santé, les droits et le bien-être des femmes. J'espère que vous y prendrez part, en personne ou virtuellement. Entre-temps, je vous invite à poser des gestes -- petits ou grands -- afin d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les femmes et les filles partout sur la planète. Le Canada est fier de contribuer à ce mouvement international pour l'égalité universelle, parce que tout le monde y gagne quand les femmes et les filles prospèrent.

Bonne Journée internationale des femmes!?»

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 08:30 et diffusé par :