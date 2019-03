Journée internationale des femmes 2019 - Des gestes pour un Québec plus égalitaire





QUÉBEC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des femmes, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, s'est donné comme mission de mettre en valeur le rôle qu'ont joué les femmes dans notre histoire et d'inspirer les nouvelles générations à poursuivre le travail pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes.

HUIT GRANDES FEMMES HONORÉES

La ministre Charest annonce que la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, désigne huit pionnières québécoises comme personnages historiques en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit de Mmes Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, Marie-Aveline Bengle, Irma LeVasseur, Maude Abbott, Laure Gaudreault et Elizabeth Carmichael Monk.

Les actions que ces femmes ont menées ont eu une incidence majeure sur l'amélioration des droits collectifs des femmes, tant sur le plan politique, juridique et médical qu'éducatif. Ces femmes ont été au coeur des premières grandes revendications pour l'égalité des droits civils et pour la reconnaissance sociale. Elles se sont engagées et ont lutté pour le droit de vote et d'éligibilité, l'accès à l'éducation supérieure, la syndicalisation et l'accès aux professions libérales.

PLUS DE FEMMES QUE JAMAIS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT

Le gouvernement du Québec dévoile également que les femmes sont de plus en plus nombreuses à siéger au sein des conseils d'administration de l'ensemble des sociétés d'État, selon les données du dernier rapport annuel du Secrétariat aux emplois supérieurs (SES). Les statistiques mentionnées dans le rapport indiquent que la représentation des femmes est passée de 27 % en décembre 2005 à 55,6 % en décembre 2018. Rappelons que le SES est mandaté pour produire ce rapport en vertu de la Politique concernant la parité entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration des sociétés d'État, adoptée par décret en décembre 2007.

VERS UNE PLUS GRANDE REPRÉSENTATION FÉMININE SUR LA SCÈNE MUNICIPALE

La ministre Charest participe aujourd'hui au lancement de la Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cette politique a été élaborée dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. La FQM a reçu une aide financière de 400 000 $ du gouvernement pour l'élaboration de cette politique et pour la réalisation d'autres projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Citations :

« Je suis fière des actions annoncées aujourd'hui puisqu'elles contribueront à l'atteinte de l'égalité de fait. C'est en étant toutes et tous des alliés que nous arriverons à bâtir un Québec où chaque personne peut choisir la place qui lui convient. Je profite de cette journée du 8 mars pour remercier les groupes de femmes et les organismes qui s'impliquent dans le but de mettre en valeur le rôle des femmes, défendre leurs droits et faire avancer l'égalité. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les femmes que nous désignons aujourd'hui sont de véritables modèles pour notre nation, en particulier pour la jeunesse québécoise. Ce geste revêt une grande valeur puisque notre gouvernement a à coeur de redonner à ces femmes marquantes la place qui leur revient dans notre mémoire collective et de les faire connaître aux nouvelles générations. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec poursuit le déploiement des mesures prévues à la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie Égalité), dont les objectifs sont les suivants :

réduire les inégalités persistantes et préoccupantes;

agir en ayant la préoccupation de considérer l'ensemble des femmes, notamment les aînées, les femmes handicapées et celles issues des communautés ethnoculturelles ou LGBTQ;

mobiliser les femmes et les hommes pour qu'ils fassent progresser ensemble l'égalité de fait, et ce, dans tous les milieux et dans toutes les régions.

Les huit femmes désignées comme personnages historiques :

Considérée comme l'une des pionnières du mouvement féministe, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie a cofondé la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ( 1907) et le Comité provincial pour le suffrage féminin (1922). C'est en grande partie grâce à elle que l'Assemblée législative modifie, en 1931, le Code civil du Québec pour donner à la femme mariée le plein contrôle de ses avoirs et de son salaire.

( le Comité provincial pour le suffrage féminin (1922). C'est en grande partie grâce à elle que l'Assemblée législative modifie, en 1931, le pour donner à la femme mariée le plein contrôle de ses avoirs et de son salaire. Idola Saint-Jean est une des figures importantes de la lutte pour l'obtention du droit de vote pour les femmes québécoises. Elle est la fondatrice de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec ( 1927) et la première Québécoise à s'être présentée à des élections fédérales (1930).

la première Québécoise à s'être présentée à des élections fédérales (1930). Thérèse Casgrain est la plus connue des suffragettes québécoises. Elle est reconnue comme l'une des principales artisanes de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité par les femmes québécoises (1940). Elle est à l'origine de la création de la Fédération des femmes du Québec (1966).

est la plus connue des suffragettes québécoises. Elle est reconnue comme l'une des principales artisanes de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité par les femmes québécoises (1940). Elle est à l'origine de la création de la Fédération des femmes du Québec (1966). À une époque où les jeunes filles n'avaient pas accès aux études supérieures, Marie-Aveline Bengle , dite mère Sainte-Anne -Marie, a joué un rôle clé dans la lutte pour le droit à l'instruction en fondant le premier collège classique féminin au Québec (1908).

, dite mère -Marie, a joué un rôle clé dans la lutte pour le droit à l'instruction en fondant le premier collège classique féminin au Québec (1908). Première Canadienne française à exercer la médecine au Québec et pionnière de la pédiatrie québécoise, Irma LeVasseur est à l'origine de la fondation des deux premiers hôpitaux pour enfants au Québec, soit les hôpitaux Sainte-Justine ( 1907) et de L'Enfant-Jésus (1923).

est à l'origine de la fondation des deux premiers hôpitaux pour enfants au Québec, soit les hôpitaux ( de L'Enfant-Jésus (1923). Deuxième femme diplômée en médecine au Québec (1894), Maude Abbott est reconnue comme la première femme à avoir enseigné la médecine au Québec. Elle a aussi contribué à la fondation de la Fédération des femmes médecins du Canada (1924).

est reconnue comme la première femme à avoir enseigné la médecine au Québec. Elle a aussi contribué à la fondation de la Fédération des femmes médecins du (1924). Laure Gaudreault est une pionnière du syndicalisme dans le monde de l'éducation. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise sur pied des syndicats d'enseignants au cours des décennies 1930 et 1940.

est une pionnière du syndicalisme dans le monde de l'éducation. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise sur pied des syndicats d'enseignants au cours des décennies 1940. Elizabeth Carmichael Monk est une pionnière de l'accession des femmes québécoises à la profession juridique. Elle est l'une des premières femmes admises au Barreau du Québec (1942).

Liens connexes :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

Rapport du Secrétariat aux emplois supérieurs : https://www.mce.gouv.qc.ca/documents/emplois-superieurs/rapport-parite-femmes-hommes_0319.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 08:21 et diffusé par :