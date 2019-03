Baisse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en février





OTTAWA, le 8 mars 2019 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations s'est chiffrée à 203 554 en février 2019, après s'être établie à 207 742 en janvier, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a poursuivi son mouvement baissier en février, mais demeure au-dessus de la moyenne historique, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. L'activité a ralenti tant dans le segment des maisons individuelles que dans celui des logements collectifs. La hausse des taux hypothécaires et la conjoncture économique un peu moins favorable ont réduit la demande de logements neufs dans les centres urbains. »

Faits saillants du mois

Vancouver

En février 2019, la tendance des mises en chantier d'habitations est restée stable dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, soit à peu près au même niveau qu'en janvier. Par contre, la part des mises en chantier de maisons individuelles a été plus faible qu'en février 2018, tandis que celle des mises en chantier de logements en copropriété a augmenté. En février 2019, 77 % des logements commencés dans la RMR étaient des copropriétés. Cette croissance est principalement attribuable à la construction de logements en copropriété à Burnaby, ceux-ci représentant 50 % des mises en chantier du mois.

Victoria

Après avoir culminé en décembre 2018, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la grande région de Victoria a diminué en février 2019. En revanche, grâce à la construction de copropriétés, le total des mises en chantier d'habitations a été supérieur à celui affiché en février 2018. Le fait que les logements en copropriété soient plus abordables que les maisons individuelles a soutenu la demande sur le marché du neuf.

Edmonton

La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse dans toutes les catégories de logements en février. Tandis que le nombre de mises en chantier et de logements en construction a diminué au cours des derniers mois, les logements achevés continuent d'être plus nombreux que les logements écoulés, ce qui fait croître le stock de logements pour propriétaires-occupants. La lenteur de la reprise économique en Alberta et d'autres facteurs limitant la demande continuent de ralentir la construction de logements pour propriétaires-occupants à Edmonton.

Regina

La tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la baisse dans la RMR de Regina en février, la construction ayant ralenti à la fois dans le segment des maisons individuelles et celui des logements collectifs. Le nombre réel de logements commencés en février 2019 s'élève à 27, comparativement à 140 au même mois en 2018. Plusieurs facteurs, dont un affaiblissement de l'économie, une hausse des coûts d'emprunt et le mauvais temps, ont considérablement ralenti la construction résidentielle depuis le début de 2019.

Toronto

La tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la baisse dans la RMR de Toronto en février, principalement en raison du faible nombre d'appartements en copropriété commencés. En revanche, la tendance des mises en chantier a augmenté du côté des maisons en rangée et des jumelés, ce qui dénote l'attrait qu'exercent les maisons plus abordables avec entrée privée au rez-de-chaussée sur les acheteurs. Étant donné que les ventes sur plan de maisons individuelles ont été moins nombreuses en 2018, les mises en chantier continueront de baisser dans ce segment en 2019. À l'inverse, les ventes sur plan d'appartements en copropriété ont été vigoureuses en 2017 et en 2018, si bien que des logements de cette catégorie continueront d'être mis en chantier tout au long de 2019, à un rythme variable.

Hamilton

Les mises en chantier de maisons en rangée et d'appartements sont restées élevées. Elles ont moins diminué que celles de maisons individuelles, qui étaient déjà très basses. L'écart entre les mises en chantier de logements collectifs et celles de maisons individuelles s'est creusé. En effet, le pouvoir d'achat des acheteurs a diminué au cours des six à douze derniers mois à cause de la hausse des frais de possession. Les maisons individuelles vendues sur plan pendant cette période sont maintenant rendues au stade de la mise en chantier. Le segment des maisons individuelles est celui qui a le plus souffert de cette baisse du pouvoir d'achat, car les prix y sont généralement plus élevés.

St. Catharines

La tendance des mises en chantier d'habitations est restée à la hausse dans la RMR de St. Catharines en février 2019. En fait, elle a atteint son point le plus élevé en 10 mois, en grande partie grâce à des gains du côté des maisons en rangée et des appartements. St. Catharines a l'avantage d'être abordable par rapport aux villes voisines. De plus, l'agrandissement futur du réseau de transport rapide, qui connectera la RMR à la ville-centre, continue de soutenir le secteur de la construction résidentielle.

Windsor

La tendance des mises en chantier d'habitations a diminué pour le troisième mois d'affilée, en février. Ce recul s'explique par une réduction des mises en chantier de maisons individuelles et de maisons en rangée, car la tendance des mises en chantier d'appartements a évolué en sens inverse. Comme les nouvelles inscriptions d'habitations abordables sont moins nombreuses sur le marché de la revente, le besoin d'appartements en copropriété neufs s'est fait de plus en plus sentir. Par conséquent, la tendance des mises en chantier d'appartements a atteint son plus haut niveau en 10 ans.

RMR de Sherbrooke

Au cours des deux premiers mois de 2019, les mises en chantier d'habitations ont augmenté dans la RMR de Sherbrooke comparativement à la même période en 2018. Cette augmentation est attribuable tant aux logements locatifs, plus particulièrement aux résidences pour aînés, qu'aux logements en propriété absolue (maisons individuelles, jumelées ou en rangée et duplex). La construction résidentielle dans la région continue d'être stimulée par la hausse de l'emploi à temps plein, la migration et le vieillissement de la population.

RMR de Montréal

Le cumul des mises en chantier d'habitations pour les deux premiers mois de l'année a diminué dans la région de Montréal par rapport à celui de la période correspondante en 2018. Le rythme de la construction d'appartements locatifs, contrairement à celui observé dans les catégories des copropriétés et des maisons, continue par contre d'afficher une forte croissance. Les faibles taux d'inoccupation, le vieillissement de la population, ainsi que la proportion accrue de jeunes ménages qui optent maintenant pour le marché locatif sont tous des éléments qui continuent de stimuler les mises en chantier d'unités locatives.

Halifax

En février, à Halifax, le nombre total de mises en chantier d'habitations a augmenté de 25 % par rapport au même mois en 2018, car la construction demeure vigoureuse dans le segment des logements collectifs. Alors que les mises en chantier de maisons individuelles sont restées au même niveau qu'à la même période l'an dernier, la construction d'appartements locatifs est soutenue par les bas taux d'inoccupation et la croissance continue de la population, attribuable à la fois à l'immigration internationale et à l'immigration interprovinciale.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a baissé de 16,3 %, de janvier à février, passant de 206 809 à 173 153. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 18,0 % en février, pour s'établir à 155 663. Dans le segment des logements collectifs, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier dans les centres urbains a diminué de 20,2 % et s'est situé à 116 284. Dans le segment des maisons individuelles, il a baissé de 10,6 %, pour s'établir à 39 379.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 17 490.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Février 2018 Février 2019 % Février 2018 Février 2019 % Février 2018 Février 2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L.

16 5 -69 2 9 350 18 14 -22 Î.-P.-É.

6 6 - 24 0 -100 30 6 -80 N.-É.

83 57 -31 174 196 13 257 253 -2 N.-B.

12 6 -50 1 0 -100 13 6 -54 Atlantique

117 74 -37 201 205 2 318 279 -12 Qc

189 182 -4 2 291 1 753 -23 2 480 1 935 -22 Ont.

1 315 746 -43 5 902 2 761 -53 7 217 3 507 -51 Man.

141 125 -11 176 201 14 317 326 3 Sask.

75 48 -36 146 24 -84 221 72 -67 Alb.

783 518 -34 924 876 -5 1 707 1 394 -18 Prairies

999 691 -31 1 246 1 101 -12 2 245 1 792 -20 C.-B.

544 442 -19 1 893 2 429 28 2 437 2 871 18 Canada(10 000+) 3 164 2 135 -33 11 533 8 249 -28 14 697 10 384 -29 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 24 19 -21 30 100 233 54 119 120 Barrie

54 3 -94 74 72 -3 128 75 -41 Belleville

8 5 -38 0 0 - 8 5 -38 Brantford

17 14 -18 0 14 ## 17 28 65 Calgary

296 207 -30 282 395 40 578 602 4 Edmonton

346 221 -36 487 383 -21 833 604 -27 Grand Sudbury 0 0 - 0 0 - 0 0 - Guelph

8 6 -25 36 170 372 44 176 300 Halifax

33 30 -9 136 181 33 169 211 25 Hamilton

61 25 -59 96 123 28 157 148 -6 Kelowna

22 15 -32 15 8 -47 37 23 -38 Kingston

8 2 -75 16 0 -100 24 2 -92 Kitchener-Cambridge-Waterloo 114 63 -45 105 24 -77 219 87 -60 Lethbridge

33 8 -76 5 44 ## 38 52 37 London

111 50 -55 20 23 15 131 73 -44 Moncton

4 2 -50 0 0 - 4 2 -50 Montréal

114 90 -21 1 947 1 000 -49 2 061 1 090 -47 Oshawa

104 12 -88 6 19 217 110 31 -72 Ottawa-Gatineau 75 87 16 68 727 ## 143 814 469

Gatineau

16 8 -50 10 122 ## 26 130 400

Ottawa

59 79 34 58 605 ## 117 684 485 Peterborough

17 3 -82 0 0 - 17 3 -82 Québec

10 24 140 42 83 98 52 107 106 Regina

32 18 -44 108 9 -92 140 27 -81 Saguenay

3 2 -33 0 14 ## 3 16 433 St. Catharines-Niagara 70 53 -24 68 106 56 138 159 15 Saint John

2 1 -50 0 0 - 2 1 -50 St. John's

13 5 -62 2 9 350 15 14 -7 Saskatoon

37 27 -27 33 15 -55 70 42 -40 Sherbrooke

4 8 100 83 291 251 87 299 244 Thunder Bay

0 1 ## 0 0 - 0 1 ## Toronto

394 183 -54 5 283 1 403 -73 5 677 1 586 -72 Trois-Rivières

5 0 -100 2 30 ## 7 30 329 Vancouver

273 208 -24 1 347 1 791 33 1 620 1 999 23 Victoria

50 39 -22 261 299 15 311 338 9 Windsor

28 13 -54 43 42 -2 71 55 -23 Winnipeg

127 112 -12 121 192 59 248 304 23 Toutes les régions 2 497 1 556 -38 10 716 7 567 -29 13 213 9 123 -31















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeurs extrêmes





















Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Janvier

2019 Février

2019 % Janvier

2019 Février

2019 % Janvier

2019 Février

2019 % Provinces (10 000+) T.-N.-L.

381 260 -32 50 113 126 431 373 -13 Î.-P.-É.

100 309 209 540 0 -100 640 309 -52 N.-É.

1 493 1 240 -17 1 939 2 479 28 3 432 3 719 8 N.-B.

457 455 0 855 13 -98 1 312 468 -64 Qc

4 730 5 886 24 36 219 29 019 -20 40 949 34 905 -15 Ont.

16 384 13 863 -15 55 831 41 879 -25 72 215 55 742 -23 Man.

1 980 1 931 -2 3 636 2 412 -34 5 616 4 343 -23 Sask.

1 259 893 -29 816 288 -65 2 075 1 181 -43 Alb.

9 397 7 329 -22 13 288 10 747 -19 22 685 18 076 -20 C.-B.

7 878 7 213 -8 32 529 29 334 -10 40 407 36 547 -10 Canada (10 000+) 44 059 39 379 -11 145 703 116 284 -20 189 762 155 663 -18 Canada (toutes les régions) 56 444 51 997 -8 150 364 121 153 -19 206 809 173 153 -16 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 431 306 -29 384 1 200 213 815 1 506 85 Barrie

358 171 -52 0 864 ## 358 1 035 189 Belleville

394 300 -24 0 0 - 394 300 -24 Brantford

150 236 57 0 168 ## 150 404 169 Calgary

3 794 3 004 -21 5 172 4 740 -8 8 966 7 744 -14 Edmonton

3 768 3 187 -15 6 948 4 596 -34 10 716 7 783 -27 Grand Sudbury 93 137 47 24 0 -100 117 137 17 Guelph

195 83 -57 228 2 040 ## 423 2 123 402 Halifax

994 800 -20 1 692 2 172 28 2 686 2 972 11 Hamilton

476 371 -22 3 624 1 476 -59 4 100 1 847 -55 Kelowna

992 233 -77 3 216 96 -97 4 208 329 -92 Kingston

625 73 -88 1 764 0 -100 2 389 73 -97 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 374 990 -28 960 288 -70 2 334 1 278 -45 Lethbridge

596 92 -85 84 528 ## 680 620 -9 London

1 065 895 -16 2 712 276 -90 3 777 1 171 -69 Moncton

3 166 ## 24 0 -100 27 166 ## Montréal

2 254 2 109 -6 17 384 12 774 -27 19 638 14 883 -24 Oshawa

552 349 -37 228 228 - 780 577 -26 Ottawa-Gatineau 1 906 2 060 8 2 052 8 724 325 3 958 10 784 172

Gatineau

59 210 256 744 1 464 97 803 1 674 108

Ottawa

1 847 1 850 0 1 308 7 260 455 3 155 9 110 189 Peterborough 130 114 -12 0 0 - 130 114 -12 Québec

423 637 51 1 128 996 -12 1 551 1 633 5 Regina

277 272 -2 420 108 -74 697 380 -45 Saguenay

124 126 2 0 168 ## 124 294 137 St. Catharines-Niagara 1 192 770 -35 648 1 272 96 1 840 2 042 11 Saint John

118 80 -32 444 0 -100 562 80 -86 St. John's

347 242 -30 24 108 350 371 350 -6 Saskatoon

909 515 -43 396 180 -55 1 305 695 -47 Sherbrooke 122 371 204 0 3 492 ## 122 3 863 ## Thunder Bay 5 1 428 ## 0 0 - 5 1 428 ## Toronto

3 846 3 377 -12 35 304 16 836 -52 39 150 20 213 -48 Trois-Rivières 94 7 -93 216 360 67 310 367 18 Vancouver

2 924 3 514 20 22 404 21 492 -4 25 328 25 006 -1 Victoria

488 528 8 2 424 3 588 48 2 912 4 116 41 Windsor

604 325 -46 144 504 250 748 829 11 Winnipeg

1 755 1 665 -5 3 528 2 304 -35 5 283 3 969 -25















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















