Air Canada est fière de mettre en valeur la contribution et les réalisations de son personnel féminin à l'occasion de la Journée internationale des femmes





Assuré par un équipage entièrement féminin, le vol AC832 en provenance de Montréal est arrivé à Bruxelles ce matin

Des femmes occupent les postes de cadres les plus élevés d'Air Canada en Asie, en Europe et aux États-Unis, ainsi que pour les activités internationales

MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a souligné aujourd'hui la Journée internationale des femmes 2019 en exploitant le vol AC832 Montréal-Bruxelles avec des pilotes et un personnel de cabine entièrement féminins. De plus, ce vol assuré par 787 Dreamliner de Boeing, qui est arrivé à Bruxelles ce matin, a été soutenu par des équipes au sol également entièrement féminines qui se sont occupées de l'embarquement des passagers, des fonctions liées aux services avions, du chargement, du refoulement et de la surveillance du vol. Pour visionner la vidéo sur la préparation de ce vol et écouter les commentaires des femmes occupant les postes de cadres les plus élevés d'Air Canada à l'échelle internationale, cliquez ici.

« Nous sommes fiers de saluer les réalisations et la contribution des 14 000 femmes qui travaillent à Air Canada partout dans le monde, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications d'Air Canada. C'est la quatrième année d'affilée que nous exploitons un vol assuré par un équipage entièrement féminin à l'occasion de la Journée internationale des femmes, comme celui qui est arrivé aujourd'hui à Bruxelles. Les femmes qualifiées dans le domaine de l'aviation assument partout à Air Canada des rôles professionnels allant du pilotage des avions les plus sophistiqués à l'utilisation des systèmes les plus technologiquement complexes, au service clientèle et aux opérations aériennes spécialisées, en plus d'occuper des postes au sein de la haute direction.

« Aujourd'hui, les postes de cadres les plus élevés d'Air Canada en Asie, en Europe et aux États-Unis sont occupés par des pionnières qui supervisent le développement commercial, les ventes mondiales ainsi que les activités internationales sur six continents. Nous sommes une entreprise reconnue depuis longtemps pour la promotion de l'égalité des chances pour toutes les personnes compétentes et où il n'y a pas de plafond de verre. Nous encourageons vivement la prochaine génération de jeunes femmes à poursuivre ses rêves dans le domaine de l'aviation, en sachant que tout est possible. »

Air Canada a 30 000 employés partout dans le monde, dont environ 14 000 femmes qui représentent 30 % des cadres supérieurs d'Air Canada.

Pour en savoir plus sur les femmes qui travaillent dans tout le réseau d'Air Canada, cliquez ici.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :