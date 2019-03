Micro Interventional Devices, Inc.tm conclut une alliance stratégique avec OSCOR, Inc.® et boucle une levée de fonds de série D





NEWTOWN, Pennsylvanie, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le PDG de Micro Interventional Devices, Inc. (MID), Michael Whitman, et le PDG d'OSCOR, Inc., Thomas Osypka, sont heureux d'annoncer une alliance stratégique visant à exploiter les forces et les capacités uniques des deux sociétés pour développer et commercialiser davantage des solutions innovantes pour le traitement de cardiopathies structurelles, notamment la technologie d'annuloplastie mini-invasive MIAtm de MID.

MID conçoit, développe et commercialise des technologies percutanées et brevetées répondant aux besoins non satisfaits dans le traitement de cardiopathies structurelles. Servant l'industrie des dispositifs médicaux depuis plus de 37 ans, OSCOR Inc. conçoit, développe, fabrique et commercialise une variété de dispositifs implantables hautement spécialisés pour la neuromodulation, la gestion du rythme cardiaque et les cardiopathies structurelles, ainsi que des systèmes de distribution auxiliaires et des accessoires. OSCOR propose à ses clients son vaste portefeuille de propriétés intellectuelles à travers des contrats de fabrication ou des marques d'un fabricant d'équipement d'origine (FEO).

Selon les termes de cet accord, MID acquiert une licence mondiale non exclusive pour la technologie du cathéter brevetée d'OSCOR et en contrepartie, OSCOR obtient des droits de fabrication exclusifs pour les dispositifs MIA de MID. Cette synergie accélère le développement de MID en tant qu'entreprise et lui permet d'avoir accès à une structure back-end de classe mondiale, dotée d'un réseau de réglementation et de distribution bien établi.

Dans le cadre de cette alliance stratégique, MID est en train de boucler une levée de fonds de série D d'un montant de 20 millions de dollars qui est dirigée par OSCOR. Parmi les participants figurent Originate Ventures, LLC, LifeSciences Greenhouse of PA, Ben Franklin Venture Partners of Northeastern PA et d'autres actionnaires de MID. Dans cette transaction, la dette de MID sera convertie en actions privilégiées de série D. Le PDG d'OSCOR, Thomas Osypka rejoindra le conseil d'administration de Micro Interventional Devices à compter de mars 2019.

MID utilisera les recettes pour mener à bien son essai clinique STTAR déjà en cours. L'étude sur la réparation de l'anneau tricuspide par cathéter, STTAR, est en train d'analyser l'innocuité et l'efficacité du MIA dans le traitement percutané (moins invasif) de la régurgitation tricuspidienne et mitrale. Les régurgitations tricuspidienne et mitrale affectent environ 12 millions de personnes dans le monde. Jusqu'à présent, huit patients ont déjà été inscrits au programme de l'essai clinique STTAR avec des résultats encourageants.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec OSCOR. Sous la direction de Thomas, OSCOR conçoit, développe et fabrique des technologies de cathéter sophistiquées depuis plus de vingt ans », a déclaré Michael Whitman. « Notre partenariat avec OSCOR permettra à MID de compléter rapidement et minutieusement le dossier technique du MIA, qui est obligatoire pour l'approbation du marquage CE. De plus, nous sommes maintenant en mesure d'accroître la production pour servir cette population très nombreuse de patients qui ne dispose actuellement d'aucune possibilité de traitement », ajoute-t-il.

Thomas Osypka ajoute : « Nous sommes heureux de collaborer avec MID sur cette technologie importante pour le traitement peu invasif de la régurgitation tricuspidienne et mitrale. Au coeur de la philosophie d'OSCOR se trouve notre mission d'aider le secteur à identifier et à peaufiner des solutions non invasives qui simplifient les procédures compliquées dans l'intérêt de nos patients et de nos cliniciens. Nous voyons cela comme un équilibre parfait entre nos capacités et l'approche novatrice de MID pour traiter les patients souffrant de ces maladies. »

À propos de Micro Interventional Devices, Inc. (MID) :

MID est le leader mondial du traitement percutané des cardiopathies structurelles. MID dirige actuellement l'essai clinique STTAR portant sur sa technologie de réparation tricuspidienne et d'annuloplastie mini-invasive MIAtm en Europe.

