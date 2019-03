Huawei lance sa solution Optical Networking 2.0 pour l'ère de la 5G





BARCELONE, Espagne, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2019, Huawei a officiellement lancé sa solution Optical Networking 2.0 (ON2.0). Cette solution rend possible une nouvelle vitesse selon la loi de Moore appliquée à la bande passante pour maximiser la valeur de la fibre, un nouveau site (sites simplifiés) afin de réduire les coûts, et un nouveau système intelligent d'exploitation et maintenance permettant d'évoluer vers des réseaux de conduite autonomes. Cette solution réduira continuellement les coûts d'exploitation et de maintenance et permettra d'innover dans les services.

À l'ère de la 5G, de nouveaux services 2C, 2B et 2H émergent constamment, ce qui pousse l'industrie du CT à s'engager dans une nouvelle phase de développement et met les réseaux de transport face à de plus grands défis : dans le domaine des 2C, les revenus des opérateurs n'augmentent pas au même rythme que l'utilisation des données ; dans le domaine des 2B, la part de marché des opérateurs est érodée par les fournisseurs de services cloud (CSP) ; dans le domaine des 2H, l'expérience utilisateur n'est pas suffisante pour soutenir le développement de nouveaux services et la complexité des réseaux augmente les coûts d'exploitation et de maintenance. Les besoins en bande passante doivent être satisfaits. Cependant, le modèle de développement basé sur la bande passante n'est plus en mesure de soutenir la croissance des revenus des opérateurs et doit évoluer pour devenir un modèle basé sur l'expérience.

Kevin Huang, directeur général du marketing de la ligne de produits de réseau d'accès et de transmission de Huawei, a déclaré : « Nous devons rationaliser les réseaux optiques d'accès et de transport afin de construire un réseau d'infrastructures optiques de bout en bout (E2E) adapté à la 5G. Cela aidera les opérateurs à construire des réseaux optiques intégrés avec un coût par bit optimal et une qualité de service garantie de bout en bout pour faire face aux défis de l'ère de la 5G. » Dans ce contexte, Huawei présente la solution ON2.0, qui repose sur les trois valeurs fondamentales suivantes :

Nouvelle vitesse : la loi de Moore sur la bande passante stimulera l'innovation technologique de bout en bout dans les réseaux d'accès, métropolitains et principaux afin d'améliorer continuellement la bande passante et d'optimiser la valeur de la fibre. De plus, le Wi-Fi 6 est utilisé pour accélérer l'accès résidentiel, le Flex-PON2.0 pour passer en douceur de GPON à 10G PON, le Super 200G pour améliorer le débit d'une porteuse unique et la technologie Super C Band pour maximiser le potentiel du spectre de la fibre optique, permettant ainsi d'appliquer la loi de Moore dans le domaine optique.

Nouveau site : les réseaux optiques, y compris les réseaux d'accès, métropolitains et principaux, seront simplifiés de bout en bout afin de réduire considérablement les ressources techniques nécessaires. Du côté de l'accès, un accès unifié à travers divers types de supports sera mis en place pour simplifier les sites d'accès. Du côté métropolitain, MS-OTN sera utilisé pour acheminer plusieurs types de services, ce qui permettra de simplifier les sites de centraux, de rationaliser les réseaux d'accès et de transport et de réaliser des connexions à un saut. Du côté des réseaux principaux, une connexion croisée entièrement optique sera utilisée pour créer des réseaux principaux 3D-Mesh et simplifier les connexions par fibre optique, permettant ainsi un groupage entièrement optique.

Nouveau système intelligent d'exploitation et de maintenance : un jumeau numérique sera construit sur les réseaux optiques physiques en utilisant les technologies de l'intelligence artificielle, du big data et du cloud. Cela permettra à l'exploitation et la maintenance auparavant passives de devenir proactives et à la configuration de site auparavant manuelle de devenir automatique et intelligente, facilitant ainsi l'évolution vers des réseaux de conduite autonomes. En ce qui concerne les scénarios possibles, tels que le haut débit premium, la ligne privée premium et la prévision de l'état du réseau, des technologies intelligentes seront utilisées pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance et garantir une expérience de service optimale.

Grâce à la solution ON2.0, Huawei peut aider les opérateurs à proposer le « réseau optique en tant que service » et à transformer les réseaux de transport centrés sur la connexion en des réseaux centrés sur l'expérience, favorisant ainsi le succès commercial des opérateurs.

Concernant ON2.0, Huawei innove actuellement en collaboration avec des opérateurs du monde entier pour soutenir la croissance de leurs activités. Huawei a ainsi travaillé avec China Mobile sur le développement d'une solution de diffusion vidéo en direct de première qualité OTN 4K afin de fournir une expérience vidéo exceptionnelle en construisant des canaux de diffusion sans blocage et sans perte de paquets. Huawei a également collaboré avec Fastweb en Italie pour mettre au point une solution de ligne privée de première qualité permettant de réduire le délai de fourniture de services de plusieurs mois à plusieurs semaines et d'offrir une disponibilité élevée de 99,999 %. Huawei a aussi coopéré avec un autre opérateur européen pour accélérer l'innovation dans le développement d'une solution haut débit de première qualité prenant en charge l'inférence de topologie de réseau d'accès de bout en bout et la délimitation précise des pannes, ce qui a permis de réduire de 30 % les visites sur site.

Kevin Huang a déclaré : « L'industrie mondiale des réseaux optiques se trouve actuellement à un tournant générationnel décisif. Huawei coopérera avec ses partenaires en amont et en aval afin de construire un réseau optique 5G de nouvelle génération et d'oeuvrer pour un monde intelligent et entièrement connecté. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/832193/HUAWEI_kevin_cmo.jpg

