/R E P R I S E -- Avis de convocation médias - Rendez-vous au premier Forum L'organisation inclusive de demain/





L'industrie aérospatiale québécoise se mobilise pour l'avancement de la diversité et de l'inclusion

MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, vous convie au Forum L'organisation inclusive de demain le vendredi 8 mars prochain, de 9 h à 16 h, à la Société des arts technologiques, à Montréal. Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, donnera le coup d'envoi du Forum en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Jean Boulet. Plus de 300 participants issus des différents secteurs de l'économie québécoise prendront part à cet événement afin de célébrer la diversité et l'inclusion au sein des organisations.

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes, ce Forum se veut une plateforme privilégiée pour discuter des forces, des défis et des solutions visant à favoriser l'inclusion de l'ensemble des groupes sous-représentés au sein des entreprises et de la société.

Conférencière et animatrice du Forum, Kim Thuy, auteure à succès, fait partie de la riche programmation réunissant des dirigeants de plusieurs grandes sociétés, notamment Ahkwesáhsne Mohawk Board of Education, Airbus A220, Air Canada, Bombardier, CAE, Desjardins, EY Canada, GSoft, Hydro-Québec, Moment Factory, Pratt & Whitney Canada, Société de transport de Montréal, TOHU, Ubisoft Montréal et l'Université de Montréal. Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.

Date : Vendredi 8 mars 2019, de 9 h à 16 h



Lieu : Société des arts technologiques

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Cet événement offre plusieurs possibilités d'entrevues et de tournages tout au cours de la journée.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 07:30 et diffusé par :