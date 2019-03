Progrès réalisés concernant les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves : mise à jour de février 2019





OTTAWA et TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL, ON, le 8 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral maintient fermement son engagement à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones (SAC), a présenté aujourd'hui la mise à jour mensuelle de son ministère concernant les progrès réalisés et a indiqué qu'il reste deux ans à l'engagement du gouvernement de mettre fin aux avis à long terme sur la qualité de l'eau potable.

En février 2019, deux avis à long terme sur la qualité de l'eau potable et trois avis à court terme sur la qualité de l'eau potable à risque de devenir des avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves ont été levés. Aucun avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les réseaux publics dans les réserves n'a été ajouté.

Avis à long terme sur la qualité de l'eau potable levés en février 2019 :

La Première Nation de North Spirit Lake, en Ontario , a levé un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable le 27 février 2019, à la suite de réparations et de mises à niveau de l'usine de traitement et de distribution de l'eau de la communauté. De plus, la Première Nation de North Spirit Lake a reçu le soutien opérationnel du centre des opérations de traitement de l'eau et des eaux usées de Keewaytinook Okimakanak. L'avis était en vigueur depuis le 1 er août 2001.

, a levé un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable le 27 février 2019, à la suite de réparations et de mises à niveau de l'usine de traitement et de distribution de l'eau de la communauté. De plus, la Première Nation de North Spirit Lake a reçu le soutien opérationnel du centre des opérations de traitement de l'eau et des eaux usées de Keewaytinook Okimakanak. L'avis était en vigueur depuis le 1 août 2001. La Première Nation de Northwest Angle no 37, en Ontario , a levé un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable de Windigo Island le 20 février 2019, à la suite de la mise à niveau des technologies de traitement. L'avis était en vigueur depuis le 9 février 2016. SAC et la Première Nation poursuivent leur collaboration pour trouver une solution à long terme qui permettra de répondre aux besoins en matière d'eau potable saine de la communauté pour les 20 prochaines années.

Avis à court terme sur la qualité de l'eau potable qui ont été levés avant de devenir des avis à long terme :

La Première Nation de Deer Lake , en Ontario , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public de distribution d'eau de Deer Lake le 20 février 2019, après la réparation d'un bris de la conduite principale. L'avis était en vigueur depuis le 4 avril 2018. SAC finance le centre des opérations de traitement de l'eau et des eaux usées de Keewaytinook Okimakanak, dont le soutien opérationnel a permis de lever l'avis.

, en , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système public de distribution d'eau de le 20 février 2019, après la réparation d'un bris de la conduite principale. L'avis était en vigueur depuis le 4 avril 2018. SAC finance le centre des opérations de traitement de l'eau et des eaux usées de Keewaytinook Okimakanak, dont le soutien opérationnel a permis de lever l'avis. La Première Nation de Webequie , en Ontario , a levé un avis à court terme visant le réseau d'aqueduc public de Webequie le 19 février 2019, après avoir réparé les conduites principales d'alimentation en eau. L'avis était en vigueur depuis le 24 octobre 2018. SAC finance le centre de gestion de l'eau et des eaux usées de Matawa, dont le soutien opérationnel a permis de lever l'avis.

, en , a levé un avis à court terme visant le réseau d'aqueduc public de le 19 février 2019, après avoir réparé les conduites principales d'alimentation en eau. L'avis était en vigueur depuis le 24 octobre 2018. SAC finance le centre de gestion de l'eau et des eaux usées de Matawa, dont le soutien opérationnel a permis de lever l'avis. La Nation crie Star Blanket, en Saskatchewan , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du système Wa-Pii Moos-Toosis No 83A le 7 février 2019, après l'installation d'une nouvelle conduite. Le 15 mai 2018, la portée de l'avis a été réduite pour s'appliquer à 10 maisons et deux bâtiments publics. L'avis initial a été émis le 19 avril 2018 et visait l'ensemble de la communauté de Wa-Pii Moos-Toosis.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et a fixé à mars 2021 la fin des avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics dans les réserves.

À deux ans de la fin de l'engagement du gouvernement, de réels progrès ont été accomplis. Le nombre des avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics dans les réserves est passé de 105 en novembre 2015 à 60 en date du 4 mars 2019.

Parmi les projets en cours visant à donner suite aux 60 avis sur la qualité de l'eau à long terme encore en vigueur :

31 sont à l'étape de la construction

21 sont à l'étape de la conception

8 sont à l'étape de la faisabilité afin de déterminer les besoins en infrastructure

On prévoit qu'au moins 20 autres avis sur la qualité de l'eau à long terme seront levés d'ici la fin de 2019.

Partout au pays, grâce aux investissements inscrits dans le budget, 505 projets en cours ou achevés visent à améliorer l'infrastructure de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées dans les réserves, à savoir :

394 projets visant à réparer, mettre à niveau ou construire des usines de traitement de l'eau et d'autres infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

51 études de faisabilité sont en cours pour déterminer les besoins en infrastructure à long terme

60 projets de soutien, comme la formation des opérateurs en traitement de l'eau, sont en cours ou terminés pour renforcer la capacité des communautés des Premières Nations et s'assurer que les investissements dans l'infrastructure ont un effet durable

Les Premières Nations et le gouvernement du Canada poursuivront cet important travail visant à lever les derniers avis à long terme touchant les réseaux publics, à terminer les projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en cours et à combler l'écart dans les infrastructures essentielles dans les réserves.

Citation

« D'autres progrès ont été réalisés au cours du dernier mois avec nos partenaires au sujet de l'engagement pris par notre gouvernement de lever tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans les réseaux publics des réserves d'ici mars 2021. Je suis convaincu qu'avec les centaines de projets terminés ou en cours, nous réussirons à respecter cet engagement au cours des deux prochaines années. Les trois dernières années ont démontré que les fonds accordés sur cinq ans permettent aux Premières Nations de planifier à long terme et de faire les investissements nécessaires dans l'infrastructure pour apporter un changement durable. Les Canadiens et Canadiennes peuvent continuer à suivre nos progrès à l'adresse http://www.canada.ca/eau-dans-reserves. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Le nombre d'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des systèmes publics dans les réserves a diminué pour passer de 105 en novembre 2015 à 60 au 27 février 2019.

Au total 80 avis à long terme ont été levés, 36 avis ont été ajoutés et un avis a été désactivé.

En collaboration avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021. Depuis novembre 2015, 118 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable, dont la durée variait de 2 à 12 mois, ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Le budget de 2016 prévoyait des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a investi 49,1 millions de dollars de plus sur trois ans en vue d'améliorer l'accès à de l'eau potable salubre.

Le budget de 2018 prévoit un montant supplémentaire de 172,6 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la levée des avis sur la qualité de l'eau potable et veiller à ce que davantage de projets d'infrastructure puissent être réalisés avant 2021. Le budget de 2018 propose également un appui pour la réparation des systèmes d'approvisionnement en eau qui présentent un risque élevé, des initiatives en matière de recrutement, de formation et de maintien des effectifs, et l'établissement de modèles novateurs de prestation de services gérés par les Premières Nations.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Restés branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous abonner, consultez le site https://www.sac.gc.ca/RSS

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 07:30 et diffusé par :