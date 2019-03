MINELAB revient au salon IWA OutdoorClassics 2019 avec ses dernières technologies





Le leader mondial des technologies de détection de métaux sera présent sur le salon international pour présenter ses dernières nouveautés.

CORK, Irlande, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Minelab présentera ses dernières technologies de détection de métaux à l'occasion du salon IWA OutdoorClassics (Hall 6/Stand 6-217) à Nuremberg, en Allemagne, du 8 au 11 mars.

Le stand Minelab exposera des produits adaptés à tous les niveaux de détection, du GO-FIND 11, un détecteur à prix abordable lancé récemment, idéal pour les détectoristes de tous âges, aux modèles en tête des ventes comme l'EXCALIBUR II ou le CTX 3030, deux détecteurs de trésors exceptionnels et ultraperformants. Minelab présentera également l'un de ses derniers détecteurs de métaux : l'EQU|NOX 800.

« L'EQU|NOX 800 est l'un des meilleurs détecteurs de métaux sur le marché pour trouver des douilles, couteaux, fusils, bijoux, pièces de monnaie et petits fragments métalliques. Étanche jusqu'à trois mètres de profondeur, il a une vitesse de récupération rapide et s'adapte à tous les types de cibles et toutes les conditions de terrain », souligne Michelle Meyers, directrice marketing Monde.

Tous les produits Minelab sont disponibles via le Réseau mondial de concessionnaires de la marque.

« Au cours de 35 dernières années, Minelab est devenu le leader mondial des technologies de détection de métaux, prisé aussi bien des hauts responsables des forces armées que des archéologues ou encore des amateurs de sports d'extérieur », a déclaré Ben Harvey, vice-président et directeur général pour le continent américain, l'Europe et la Russie. « Nous sommes très heureux d'être à nouveau présents à l'IWA, qui célèbre cette année sa 45ème édition. »

Depuis 1974, l'IWA OutdoorClassics est considéré comme le premier salon mondial de la chasse, des sports de tir, des équipements de plein air et de dispositifs de sécurité civils et officiels.

À PROPOS DE MINELAB :

Minelab est une société australienne primée à de nombreuses reprises, qui a développé avec succès les marchés internationaux pour se démarquer en tant que leader mondial dans ses domaines d'exploitation clés. Basée à Mawson Lakes, dans le sud de l'Australie, et possédant des bureaux à Cork en Irlande, à Dubaï aux ÉAU, à Chicago aux États-Unis, et à Itajai au Brésil, la société est spécialisée dans le domaine des technologies électroniques avancées. Depuis sa création en 1985, Minelab est leader mondial dans la fourniture de technologies de détection des métaux destinées à la prospection aurifère, aux chasses au trésor, ainsi qu'au déminage. Grâce à son engagement en faveur de la recherche et du développement ainsi que de la conception innovante, Minelab est aujourd'hui le principal fabricant mondial de produits portatifs de détection des métaux. Ces 30 dernières années, Minelab a lancé plus de technologies innovantes et pratiques que n'importe lequel de ses concurrents, et a permis au secteur de la détection des métaux d'atteindre de nouveaux niveaux d'excellence. Minelab est une société de Codan Limited. Pour en savoir plus sur Minelab, rendez-vous sur minelab.com.

