Outpost VFX ouvre ses premières installations internationales à Montréal





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Outpost VFX est très heureuse d'annoncer l'ouverture de ses premiers studios internationaux à Montréal, au Canada.

Les studios de Montréal d'Outpost, dont le siège social se trouve à Bournemouth, au Royaume-Uni, continueront d'offrir des services aux clients des secteurs du cinéma, de la télévision haut de gamme et de la création.

« En raison de la croissance continue du nombre de projets à contenu créatif de pointe pour le cinéma et la télévision haut de gamme, le moment nous semblait parfaitement choisi pour ouvrir de nouvelles installations afin de continuer de fournir un service exceptionnel à nos clients et de combler la demande, a expliqué Duncan McWilliam, fondateur et chef de la direction d'Outpost VFX.

Avec son régime d'allégement fiscal compétitif, le soutien offert par le gouvernement et son incroyable bassin de talents dans le domaine des effets visuels, Montréal s'est clairement démarquée comme l'emplacement le plus intéressant pour nos premiers studios outre-mer. Après plus de 12 mois de planification minutieuse, nous sommes enchantés de réaliser enfin notre objectif d'ouvrir des installations au Canada. »

De plus, l'équipe d'Outpost sera mieux positionnée pour desservir ses clients dans de nombreux fuseaux horaires et a l'intention d'exploiter cette opportunité afin de partager des talents entre le Royaume-Uni et le Canada.

Dans le cadre de l'expansion des activités de l'entreprise au Canada, Becca Scott, productrice chevronnée d'effets spéciaux, s'est jointe à l'équipe d'Outpost à titre de chef de la production pour l'Amérique du Nord et s'établira bientôt dans les nouveaux studios de Montréal.

James Rustad, superviseur des effets spéciaux, viendra travailler aux côtés de Becca Scott à Montréal. James est un responsable de la création chevronné qui possède une riche expérience aux échelons les plus élevés des travaux créatifs; il déployait encore tout récemment son talent à Double Negative. Ses rôles de supervision les plus connus comptent sa participation à la production des longs métrages Wonder Woman et The Revenant. Il a également participé en tant qu'artiste à la réalisation de plusieurs créatures iconiques de la série Harry Potter.

« Grâce aux nombreux et remarquables talents situés à Montréal, nous serons en mesure de pousser encore plus loin nos ambitions en renforçant l'excellent travail qu'Outpost accomplit au Royaume-Uni, a déclaré Gez Hixson, chef mondial de la production. Avec Becca au poste de chef de la production et James à celui de superviseur des effets spéciaux, je ne pourrais ressentir plus d'enthousiasme à l'idée de voir nos studios gagner en force au cours des mois et des années à venir. »

« L'incroyable bassin de talents qu'on trouve à Montréal en fait un choix incontournable », a pour sa part déclaré Becca Scott. « Je suis impatiente de mettre sur pied notre équipe de Montréal et de continuer à tirer parti du succès d'Outpost. Je ne saurais être plus heureuse d'être membre de l'équipe d'Outpost et de m'installer dans les nouveaux studios de l'entreprise, ici, à Montréal. Outpost possède une excellente réputation et une approche d'une rafraîchissante originalité quant à la culture et à l'environnement nécessaires pour produire des effets spéciaux de pointe », a-t-elle ajouté.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons l'arrivée du studio d'effets visuels Outpost VFX à Montréal. La métropole est reconnue pour son riche bassin de talents et son écosystème collaboratif rassemblant des compagnies et des startups de différents secteurs d'activités. La venue de Outpost VFX accentuera l'effervescence de Montréal dans le domaine du cinéma et de la créativité numérique », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.



« Nous saluons la décision de Outpost VFX d'installer son premier studio international, chez nous, au Québec. La solidité de l'écosystème montréalais, mais surtout la richesse du talent de la filière industrielle du jeu vidéo et des effets visuels d'ici ont fait pencher la balance. Nous nous réjouissons d'avoir contribué à faire valoir les avantages de choisir Montréal à ce joueur-clé de l'industrie des films d'animation et du contenu visuel créatif », a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, a accompagné l'entreprise tout au long de son projet d'implantation. « Nous saluons haut et fort l'arrivée de Outpost VFX, qui vient souligner la position du Grand Montréal comme chef de file mondial du secteur des effets visuels et de l'animation. L'entreprise a notamment été séduite par le dynamisme de son écosystème, qui compte la plus forte concentration d'emplois au pays, mais également par sa qualité de vie exceptionnelle, reconnue pour attirer et retenir les meilleurs talents du monde », a déclaré Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

Outpost met fortement l'accent sur l'amélioration de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la recherche de nouvelles méthodes de travail dans le domaine des effets spéciaux. L'entreprise a récemment lancé sa politique de vacances non plafonnées « Life Time » et rémunère à taux supplémentaire les heures de travail qui empiètent sur les périodes normales de loisir et de repos. L'équipe a accompli des progrès considérables vers la mise en oeuvre d'un état d'esprit et d'un mode de travail différents en matière d'effets spéciaux, et a l'intention de poursuivre sur cette lancée à Montréal.

Outpost, qui mènera ses activités dans des locaux de 6 000 pi2 (557 m2) à l'intersection des rues Peel et Sainte-Catherine Ouest, recherche actuellement des candidats pour de nombreux postes orientés sur les arts et les technologies.

L'expansion d'Outpost au Canada suit cinq années de croissance constante au cours desquelles l'entreprise a graduellement porté l'effectif de son siège social de Bournemouth, sur la côte sud du Royaume-Uni, à 150 employés qui occupent des installations de pointe de 10 000 pi2 (929 m2).

Outpost crée des effets spéciaux stupéfiants pour le cinéma, la télévision haut de gamme et des projets de création. Dans ses studios de Bournemouth, au Royaume-Uni, et de Montréal, au Canada, Outpost donne aux artistes la confiance et le soutien nécessaires pour mettre au point des expériences fondées sur des effets spéciaux qu'ils n'auraient pas crues réalisables. En améliorant constamment leur milieu de travail et en recherchant un plus juste équilibre travail-vie personnelle, Outpost est convaincue d'aider les artistes à exploiter leur plein potentiel créatif.

