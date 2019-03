Nomination de Caroline Gayle d'Accenture en tant que Mentore de l'année en communications et technologie 2019





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - La directrice générale chez Accenture Caroline Gayle a été nommée Mentore de l'année en communications et technologie 2019 par Les femmes en communication et technologie (FCT).

Madame Gayle est chef Technologie dans la pratique des services financiers d'Accenture au Canada, ainsi que directrice générale marraine de la présence sociale de l'entreprise au Canada. Elle a parrainé la prochaine génération de femmes dirigeantes en communications et technologie chez Accenture pendant plus de 20 ans, où elle a partagé ses connaissances, conseillé et travaillé de concert avec ses équipes afin de les mener vers la réussite.

« Nous sommes très fiers de Caroline et heureux de promouvoir un environnement de travail qui encourage le mentorat », affirme Jeffrey Russell, Président et directeur général principal pour le Canada. « Elle représente un excellent modèle chez Accenture. Son énergie et son attention ont aidé notre secteur canadien de la technologie à accélérer sa croissance, alors que nous aidons nos clients à s'épanouir et innover. »

Madame Gayle est également chef de l'initiative des femmes de l'équipe technologique, qui compte 1 900 membres au Canada, dont 614 femmes. Elle a la responsabilité de développer et d'observer le mentorat, le recrutement, les plans de rétention et de développement, ainsi que les projets clients communs. Madame Gayle joue aussi le rôle de chef de l'inclusion et de la diversité pour la division Technologies d'Accenture au Canada.

« C'est un immense honneur pour moi et une formidable distinction que d'être nommée Mentore de l'année par FCT, pour le travail que nous faisons afin de développer les habiletés personnelles et professionnelles de nos gens », reconnaît-elle. « Nous sommes fiers de créer un milieu de travail où tout le monde est encouragé à diriger et équipé des habiletés nécessaires afin que, tous ensemble, nous devenions la force motrice de l'innovation au Canada. »

À l'extérieur d'Accenture, madame Gayle siège sur le conseil de l'organisme Les femmes en communication et technologie, ainsi que celui de l'école Holy Trinity School, en plus d'être membre du Project Management Institute (PMI).

Accenture vise à atteindre la mixité professionnelle, avec 50 % de femmes et 50 % d'hommes, d'ici 2025.

