Journée internationale des droits des femmes - La Ville de Montréal s'associe à l'initiative mondiale des Villes et des espaces publics sûrs d'ONU Femmes

MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est heureuse d'annoncer l'adhésion de la métropole à l'initiative mondiale des « Villes sûres et des espaces publics sûrs » d'ONU Femmes.

En adhérant à l'initiative « Villes sûres et des espaces publics sûrs », Montréal s'engage ainsi à élaborer et mettre en oeuvre efficacement des politiques exhaustives pour prévenir et combattre la violence sexuelle dans les espaces publics; à investir dans la sécurité et la viabilité économique des espaces publics et à changer les attitudes et les comportements afin de promouvoir le droit des femmes et des filles à profiter des espaces publics sans violence.

« En faisant nôtre cette initiative d'ONU Femmes, Montréal assume une fois de plus son rôle de chef de file dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre participation à ce mouvement nous permettra de nous inspirer des meilleures pratiques dans le monde pour rendre notre ville plus égalitaire et sécuritaire », déclare la mairesse Plante.

« Nous sommes heureux que la Ville de Montréal soit la 5e ville canadienne à se joindre à l'initiative mondiale Villes sûres et Espaces publics sûrs d'ONU Femmes, qui vise la prévention du harcèlement sexuel et d'autres formes de violence à l'endroit des femmes dans les espaces publics. Nous nous réjouissons des partenariats issus du programme Ville sûre de Montréal, dans l'optique de faire avancer la sécurité, l'égalité et l'émancipation des femmes, ainsi que de partager l'approche montréalaise intégrée, axée sur les droits de la personne, avec les 37 villes qui souscrivent à l'initiative mondiale », mentionne Kalliopi Mingeirou, directrice de Mettre fin à la violence à l'égard des femmes, ONU Femmes.

Montréal, ville sûre et égalitaire

Montréal multiplie les actions pour reconnaître la contribution des femmes ou pour faciliter leur accès à la vie démocratique et une cohabitation harmonieuse.

Citons en exemple l'adoption annuelle par la Ville d'une déclaration dans le cadre de la Journée de commémoration d'actions contre la violence faite aux femmes et aux filles. Plus récemment, une déclaration contre les violences à caractère sexuel a aussi été adoptée par le conseil municipal. Montréal travaille également sur l'introduction de l'analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+) comme élément d'analyse permettant de prévenir diverses formes de discriminations systémiques dans la prestation des services municipaux.

Parmi les autres initiatives municipales et des partenaires de la ville, notons la simulation du conseil municipal Cité Elles MTL 2019, qui aura lieu à l'hôtel de ville à la fin mars, et qui permettra à une cinquantaine de citoyennes de se familiariser avec le fonctionnement des instances municipales. Pensons aussi à la future place des Montréalaises, dont l'aménagement a fait l'objet d'un concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire. Cette exposition à ciel ouvert présente des Montréalaises qui ont eu un parcours exceptionnel.

« Montréal est depuis plusieurs années une ville phare pour l'égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je compte sur l'engagement des Montréalaises de tous les horizons et tout âge pour rendre Montréal d'autant plus inclusive et solidaire », conclut la mairesse de Montréal.

