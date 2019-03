Troisième édition de Soupe pour elles - Plus de 240 000 $ amassés pour les femmes en difficulté





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des femmes, l'équipe de Soupe pour elles est fière d'annoncer que la troisième édition du mouvement a permis d'amasser 240 000 $ grâce à la générosité du monde corporatif et des Québécois. Le point culminant de la campagne a eu lieu le 27 février dernier par une journée glaciale, alors qu'une imposante foule était présente sur l'Esplanade de la Place des Arts pour partager une soupe en appui aux femmes en difficulté; en situation de précarité, d'itinérance ou victimes de violence. La mairesse de Montréal, Valérie Plante a également partagé le micro avec Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir, et instigatrice du mouvement Soupe pour elles, afin de porter un discours important sur la situation des femmes en difficulté.

Onze organismes recevront un gros coup de pouce

Pour cette troisième édition de Soupe pour elles se sont ajoutés deux organismes bénéficiant des dons recueillis lors de cette campagne de socio financement, pour un total de 11 organismes.

En cette Journée internationale des femmes, l'équipe de Soupe pour elles confirme les dons recueillis seront remis à parts égales aux 11 organismes : La rue des femmes, Auberge Madeleine, La Maison bleue, Le chaînon, Mères avec pouvoir, Passages, La maison Marguerite, Chez Doris, Pavillon Patricia Mackenzie, Logis Rose Virginie, La Dauphinelle.

« Nous avions des objectifs ambitieux pour cette troisième édition et grâce à la générosité des donateurs et des partenaires, il a été atteint. Je souhaite que cette solidarité et cette générosité puissent se faire ressentir toute l'année, car c'est avec de petits gestes que surviendront de grands changements pour ces femmes qui en ont besoin. », mentionne Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir, et instigatrice du mouvement Soupe pour elles

« Les 11 organismes qui ont la chance d'être soutenus par Soupe pour elles font des miracles avec trois fois rien, jour après jour, pour aider ces femmes : nous les nourrissons, nous les hébergeons, nous les protégeons du mieux que nous pouvons, nous les accompagnons dans la recherche d'une vie meilleure. L'argent que nous remet Soupe pour elles, c'est un cadeau tombé du ciel qui nous permettra d'accomplir notre mission. », remercie France Guillemette, directrice générale de Logis Rose-Virginie.

Soupe pour elles en bref

Soupe pour elles est un mouvement de solidarité envers les femmes en difficulté du grand Montréal. Cette initiative d'Énergir vise à sensibiliser à la réalité des femmes en état d'itinérance, de précarité ou victimes de violence. soupepourelles.com

Énergir en bref

Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

